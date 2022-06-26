В Польше отменяют бесплатный проезд в поездах для украинских беженцев — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

В Польше отменяют бесплатный проезд в поездах для украинских беженцев

Личные финансы
35
В Польше с 1 июля отменяется бесплатный проезд в поездах для граждан Украины, которые нашли в этой стране убежище, покинув родные дома из-за полномасштабного вторжения РФ.
Об этом говорится в сообщении польского национального перевозчика.
Читайте также
Льготный период для поездок для беженцев из Украины был введен в июне и до конца месяца для путешествий поездами PKP Intercity только из и в 8 городов: Хелм, Дорогуск, Люблин, Грубешув, Перемышль, Загуж, Ярослав и Жешув.
Теперь с пятницы, 1 июля, такие поездки будут на общих условиях.
«Бесплатный проезд для граждан Украины во 2-м классе поездов эконом категорий TLK и IC был введен 26 февраля этого года. PKP Intercity был первым железнодорожным перевозчиком, предоставившим такую возможность», — говорится в заявлении.
За это время и по состоянию на сейчас услугами PKP Intercity воспользовались более 2,3 миллиона граждан Украины.

Почему упраздняют бесплатный проезд в поездах

Перевозчик называет такую отмену бесплатного проезда вынужденным шагом, поскольку пассажиропоток в поездах сейчас стал рекордным за 20 лет.
Читайте также
"Несмотря на большую преданность помощи беженцам из Украины, PKP Intercity в то же время выполняла свои первоочередные задачи, то есть ежедневную перевозку тысяч поляков.
Нынешний май стал рекордным месяцем за всю историю компании. За пять месяцев этого года услугами междугороднего перевозчика воспользовались более 20 миллионов человек.
В минувшее воскресенье, 19 июня, было перевезено наибольшее количество пассажиров за более чем 20-летнюю историю PKP Intercity. Идет интенсивная подготовка к летнему сезону", — информирует компания-перевозчик.

Зелена картка на Finance.ua: купуйте онлайн, щоб не переплачувати на кордоні 🚙

По материалам:
РБК-Україна
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.