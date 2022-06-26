В Польше отменяют бесплатный проезд в поездах для украинских беженцев — Finance.ua

В Польше отменяют бесплатный проезд в поездах для украинских беженцев Сегодня 17:21 — Личные финансы

В Польше с 1 июля отменяется бесплатный проезд в поездах для граждан Украины, которые нашли в этой стране убежище, покинув родные дома из-за полномасштабного вторжения РФ.

Об этом говорится в сообщении польского национального перевозчика.

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Льготный период для поездок для беженцев из Украины был введен в июне и до конца месяца для путешествий поездами PKP Intercity только из и в 8 городов: Хелм, Дорогуск, Люблин, Грубешув, Перемышль, Загуж, Ярослав и Жешув.

Теперь с пятницы, 1 июля, такие поездки будут на общих условиях.

«Бесплатный проезд для граждан Украины во 2-м классе поездов эконом категорий TLK и IC был введен 26 февраля этого года. PKP Intercity был первым железнодорожным перевозчиком, предоставившим такую возможность», — говорится в заявлении.

За это время и по состоянию на сейчас услугами PKP Intercity воспользовались более 2,3 миллиона граждан Украины.

Почему упраздняют бесплатный проезд в поездах

Перевозчик называет такую отмену бесплатного проезда вынужденным шагом, поскольку пассажиропоток в поездах сейчас стал рекордным за 20 лет.

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"Несмотря на большую преданность помощи беженцам из Украины, PKP Intercity в то же время выполняла свои первоочередные задачи, то есть ежедневную перевозку тысяч поляков.

Нынешний май стал рекордным месяцем за всю историю компании. За пять месяцев этого года услугами междугороднего перевозчика воспользовались более 20 миллионов человек.

В минувшее воскресенье, 19 июня, было перевезено наибольшее количество пассажиров за более чем 20-летнюю историю PKP Intercity. Идет интенсивная подготовка к летнему сезону", — информирует компания-перевозчик.

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