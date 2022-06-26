Польша получит 450 млн евро кредита на помощь беженцам из Украины — Finance.ua

Польша получит 450 млн евро кредита на помощь беженцам из Украины Сегодня 12:20 — Личные финансы

Польша получит 450 млн евро кредита на помощь беженцам из Украины

Банк развития Совета Европы одобрил предоставление Польше рекордного займа в размере 450 миллионов евро для помощи беженцам из Украины.

Об этом сообщает пресс-служба банка.

Средства пойдут на частичное финансирование «Фонда помощи» польского правительства, которое помогает компенсировать расходы предприятий, которые помогают украинским беженцам.

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Кроме того, ссуду также направят на единовременные выплаты, оплату жилья и ежемесячное пособие на детей.

Отмечается, что средства будут переданы, прежде всего, местным властям, министерствам по делам семьи и социальной политики, образования и науки и здравоохранения, а также институту социального страхования.

В Польше сейчас проживают более четырех миллионов беженцев из Украины, преимущественно женщины с детьми и пожилые люди.

Как сообщалось, с 1 июля правительство Польши больше не будет платить 40 злотых (около 276 грн) в день на питание и проживание беженцев из Украины.

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Європейська правда По материалам:

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