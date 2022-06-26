Польша получит 450 млн евро кредита на помощь беженцам из Украины — Finance.ua
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Польша получит 450 млн евро кредита на помощь беженцам из Украины

Личные финансы
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Польша получит 450 млн евро кредита на помощь беженцам из Украины
Польша получит 450 млн евро кредита на помощь беженцам из Украины
Банк развития Совета Европы одобрил предоставление Польше рекордного займа в размере 450 миллионов евро для помощи беженцам из Украины.
Об этом сообщает пресс-служба банка.
Средства пойдут на частичное финансирование «Фонда помощи» польского правительства, которое помогает компенсировать расходы предприятий, которые помогают украинским беженцам.
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Кроме того, ссуду также направят на единовременные выплаты, оплату жилья и ежемесячное пособие на детей.
Отмечается, что средства будут переданы, прежде всего, местным властям, министерствам по делам семьи и социальной политики, образования и науки и здравоохранения, а также институту социального страхования.

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В Польше сейчас проживают более четырех миллионов беженцев из Украины, преимущественно женщины с детьми и пожилые люди.
Как сообщалось, с 1 июля правительство Польши больше не будет платить 40 злотых (около 276 грн) в день на питание и проживание беженцев из Украины.
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По материалам:
Європейська правда
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