Стоматологические услуги в Польше: какие цены в клиниках и как не переплачивать — Finance.ua

Стоматологические услуги в Польше: какие цены в клиниках и как не переплачивать Сегодня 14:39 — Личные финансы

Украинцы в Польше сталкиваются с необходимостью посетить стоматолога. Однако эти услуги там не из дешевых. Какие ориентировочные цены в частных клиниках и как получить бесплатное лечение — рассказали на портале Ukrainian in Poland

Стоматологическое лечение в Польше — качественное, поэтому стоит немало. Однако это не проблема для официально трудоустроенных поляков, регулярно уплачивающих обязательное медицинское страхование. Для владельцев страхового полиса некоторые услуги в стоматологических кабинетах доступны бесплатно.

Право получить такие же бесплатные услуги, как и граждане Польши, имеют и беженцы из Украины, которые оформили номер PESEL и находятся в стране легально.

Бесплатная стоматологическая помощь украинцам в Польше

В рамках помощи украинским беженцам по всей Польше работает более 300 стоматологических кабинетов, где лечат наших граждан абсолютно бесплатно. Но следует отметить, что список услуг, за которые не нужно платить, определяют непосредственно владельцы клиники.

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Обычно бесплатно принимают пациентов при неотложных состояниях (например, острая зубная боль).

Полный список клиник, где предоставляют бесплатные стоматологические услуги украинцам, доступен по ссылке

Приблизительные цены в частных клиниках:

цена за консультацию стоматолога составляет от 100 до 200 злотых (700 — 1400 гривен);

пломбировка обойдется от 200 злотых и выше (от 1400 гривен);

за лечение канала зуба придется заплатить от 350 злотых (2450 гривен);

удаление зуба обойдется минимум в 200 злотых (1400 гривен), не считая рентгена, консультации, препаратов и т.п.;

за отбеливание зубов нужно отдать около 500 злотых (3500 гривен);

Отдельно платить придется за наркоз и обезболивание во время процедур.

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Телеканал 24 По материалам:

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