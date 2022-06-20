Программа финансовой помощи направлена на поддержку украинцев, сбежавших в Польшу из-за полномасштабного вторжения россии в Украину.
Украинцы, подавшие заявку на финансовую помощь, получат выплату в размере 700 злотых на 1 человека и 600 злотых на каждого другого члена семьи ежемесячно. Выплаты будут производиться не менее трех месяцев.
Отмечается, что в приоритете на денежную помощь — особо нуждающиеся украинцы. При этом даже регистрация на участие в программе не гарантирует получение выплаты.
Кто может получить деньги
Благотворительная организация разработала несколько критериев, среди которых:
граница с Польшей была пересечена после 24 февраля 2022 года;
вы с семьей не получаете денежную помощь от неправительственных организаций (например, от УВКБ ООН). Если вы получаете выплаты от государственных структур в Польше, вы все еще можете претендовать на помощь Diakonie Katastrophenhilfe;
вы с семьей не работаете в Польше, и у вас нет источников дохода.
вам больше 65 лет и вы находитесь в Польше без родственников;
вы беременная;
вы содержите или заботитесь о двух или более детях;
член вашей семьи имеет особые нужды или хронические или тяжелые болезни.
Какие документы нужны? В регистрационном центре организации украинцев будут проверять паспорт и другой документ, удостоверяющий личность. Также документ, в котором указана дата пересечения границы с Польшей.