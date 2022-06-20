Украинцам в Польше выплатят еще по 700 злотых — как получить деньги — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Украинцам в Польше выплатят еще по 700 злотых — как получить деньги

Сегодня 09:04Личные финансы
84
Украинцам в Польше выплатят еще по 700 злотых — как получить деньгиУкраинцам в Польше выплатят еще по 700 злотых — как получить деньги
Немецкая благотворительная организация Diakonie Katastrophenhilfe выплатит украинцам в Польше по 700 злотых и 600 злотых — на каждого члена семьи.
Об этом сообщается на сайте организации.
Программа финансовой помощи направлена на поддержку украинцев, сбежавших в Польшу из-за полномасштабного вторжения россии в Украину.
Украинцы, подавшие заявку на финансовую помощь, получат выплату в размере 700 злотых на 1 человека и 600 злотых на каждого другого члена семьи ежемесячно. Выплаты будут производиться не менее трех месяцев.
Отмечается, что в приоритете на денежную помощь — особо нуждающиеся украинцы. При этом даже регистрация на участие в программе не гарантирует получение выплаты.

Кто может получить деньги

Благотворительная организация разработала несколько критериев, среди которых:
  • граница с Польшей была пересечена после 24 февраля 2022 года;
  • вы с семьей не получаете денежную помощь от неправительственных организаций (например, от УВКБ ООН). Если вы получаете выплаты от государственных структур в Польше, вы все еще можете претендовать на помощь Diakonie Katastrophenhilfe;
  • вы с семьей не работаете в Польше, и у вас нет источников дохода.
Читайте также
Также есть дополнительные требования:
  • вы или ваши родители находятся в Польше сами;
  • вам больше 65 лет и вы находитесь в Польше без родственников;
  • вы беременная;
  • вы содержите или заботитесь о двух или более детях;
  • член вашей семьи имеет особые нужды или хронические или тяжелые болезни.
Какие документы нужны? В регистрационном центре организации украинцев будут проверять паспорт и другой документ, удостоверяющий личность. Также документ, в котором указана дата пересечения границы с Польшей.
Место для вашей рекламы
Добавим, что центр должен посетить каждый член вашей семьи с соответствующими документами.
Зарегистрироваться на получение выплаты можно по ссылке.
Напомним, на днях общественные организации Польши решили выплатить украинцам в Польше с картой поляка по 1500 злотых на взрослого и 750 злотых на детей.
Проект под названием «Помощь полякам из Украины» начат по инициативе фонда «Wolność i Demokracja», организации «Pomoc Polakom na Wschodzie» и общества «Wspólnota Polska». Подробнее об этом здесь.
По материалам: Сьогодні
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.