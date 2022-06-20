Украинцам в Польше выплатят еще по 700 злотых — как получить деньги

Сегодня 09:04 — Личные финансы

Украинцам в Польше выплатят еще по 700 злотых — как получить деньги

Немецкая благотворительная организация Diakonie Katastrophenhilfe выплатит украинцам в Польше по 700 злотых и 600 злотых — на каждого члена семьи.

Об этом сообщается на сайте организации.

Программа финансовой помощи направлена на поддержку украинцев, сбежавших в Польшу из-за полномасштабного вторжения россии в Украину.

Украинцы, подавшие заявку на финансовую помощь, получат выплату в размере 700 злотых на 1 человека и 600 злотых на каждого другого члена семьи ежемесячно. Выплаты будут производиться не менее трех месяцев.

Отмечается, что в приоритете на денежную помощь — особо нуждающиеся украинцы. При этом даже регистрация на участие в программе не гарантирует получение выплаты.

Кто может получить деньги

Благотворительная организация разработала несколько критериев, среди которых:

граница с Польшей была пересечена после 24 февраля 2022 года;

вы с семьей не получаете денежную помощь от неправительственных организаций (например, от УВКБ ООН). Если вы получаете выплаты от государственных структур в Польше, вы все еще можете претендовать на помощь Diakonie Katastrophenhilfe;

вы с семьей не работаете в Польше, и у вас нет источников дохода.

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Также есть дополнительные требования:

вы или ваши родители находятся в Польше сами;

вам больше 65 лет и вы находитесь в Польше без родственников;

вы беременная;

вы содержите или заботитесь о двух или более детях;

член вашей семьи имеет особые нужды или хронические или тяжелые болезни.

Какие документы нужны? В регистрационном центре организации украинцев будут проверять паспорт и другой документ, удостоверяющий личность. Также документ, в котором указана дата пересечения границы с Польшей.

Добавим, что центр должен посетить каждый член вашей семьи с соответствующими документами.

Зарегистрироваться на получение выплаты можно по ссылке

Напомним, на днях общественные организации Польши решили выплатить украинцам в Польше с картой поляка по 1500 злотых на взрослого и 750 злотых на детей.

Проект под названием «Помощь полякам из Украины» начат по инициативе фонда «Wolność i Demokracja», организации «Pomoc Polakom na Wschodzie» и общества «Wspólnota Polska». Подробнее об этом здесь.

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