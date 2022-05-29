Субсидии и помощь: какие выплаты можно получить украинцам в Польше — Finance.ua

Субсидии и помощь: какие выплаты можно получить украинцам в Польше

Сегодня 17:06 — Личные финансы

Субсидии и помощь: какие выплаты можно получить украинцам в Польше

С началом войны в Украине большинство зарубежных стран, в том числе Польша, предоставили украинским гражданам не только убежища, гуманитарную помощь и социальное обеспечение, но и возможность оформить денежные выплаты — единовременные или долгосрочные.

Портал VisitUkraine.today собрал информацию об основных денежных выплатах для украинцев в Польше.

Польша — страна, гостеприимно приютившая несколько миллионов украинцев. Она же дает наибольшее количество возможностей для получения финансовой помощи.

Одноразовая помощь в размере 300 злотых (чуть больше 2 тысяч гривен)

Гражданин Украины, пребывание которого в Польше признано законным и данные которого внесены в реестр PESEL, имеет право на единовременную денежную помощь в размере 300 злотых на человека.

Эта субсидия предназначена для содержания, в частности, на покрытие расходов на питание, одежду, обувь, личную гигиену и жилье. На выплату может претендовать каждый член семьи отдельно.

500+ и другие выплаты от Управления соцстрахования

Управление социального страхования Польши (Zakład Ubezpieczeń Społecznych или ZUS) открыло доступ к семейной помощи для беженцев, предусмотренной Законом о помощи гражданам Украины в связи с войной и российским вторжением на территорию нашего государства.

Это помощи 500+ (500 злотых ежемесячно на каждого ребенка до 18 лет), Dobry Start (финансовая помощь тем, кто обучается, в размере 300 злотых, которые начисляются один раз по факту начала учебного сезона), семейный капитал опекунский (Rodzinny Kapitał Opiekuńczу) — это денежная помощь в размере 12 тыс. злотых (по 500 злотых в течение 24 месяцев или по 1000 злотых в течение года).

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Такая выплата начисляется независимо от уровня дохода семьи на второго и следующего новорожденного ребенка в семье с 12-го до 36-го месяца его жизни) и финансовая помощь на пребывание детей в яслях, детском клубе или на услуги няни (świadczenie żłobkowe — 400 злотых ежемесячно) на период проживания или пребывания с детьми в Польше.

Программа от ООН

Программа финансовой помощи от ООН в Польше — это возможность получения в течение 3 месяцев помощи в размере 700 злотых + 600 злотых на каждого дополнительного члена семьи до 4 человек максимально вместе с заявителем.

Для оформления этой помощи нужно оставить заявку и лично посетить один из офисов УВКБ ООН, в настоящее время их 7 по всей Польше.

Помощь от IRC

Международный Комитет Спасения (IRC) запустил программу поддержки украинских беженцев в Польше.

Украинцы, пересекшие границу после 24 февраля, смогут получать по 710 злотых на одного человека и по 610 злотых за каждого члена семьи ежемесячно в течение трех месяцев.

Номер PESEL или банковский счёт при этом иметь необязательно. Но эти деньги можно получить, если не получали пособия от других организаций, за исключением государственной помощи от правительства Польши.

Выплата на ребенка

Согласно закону о помощи гражданам Украины, переселенцы из Украины имеют право также на одноразовую помощь при рождении ребенка (т.н. бечиковое (becikowe)).

Размер этой помощи составляет 1 тыс. злотых на одного ребенка, выплата производится на банковский счет или почтовым переводом. Заявление на выплату следует подать в течение 12 месяцев после рождения ребенка.

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