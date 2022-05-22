Зарплата Польши: что нужно знать украинским беженцам — Finance.ua
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Зарплата Польши: что нужно знать украинским беженцам

Сегодня 17:02Личные финансы
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Зарплата Польши: что нужно знать украинским беженцамЗарплата Польши: что нужно знать украинским беженцам
При поиске работы в Польше украинцы часто сталкиваются с такими понятиями, как заработная плата «брутто» и «нетто». Не всегда понятно, какой доход будет получать человек после трудоустройства.
Об этом пишет ТСН.ua.

«Нетто» и «брутто» — что это

Зарплата брутто — это сумма, которую обычно указывают в договоре о трудоустройстве, но она не включает в себя выплаты налогов и сборов.
Зарплата нетто — это та сумма, которую получит работник «на руки» после того, как будут уплачены все сборы и налоги.

Доходы физических лиц и налоги в Польше

В Польше существует подоходный налог или Personal Income Tax (PIT, podatek dochodowy od osób fizycznych или podatek od dochodów osobistych), рассчитываемый из прибыли физических лиц. PIT в Польше начисляется на все доходы физических лиц, кроме отдельно определенных в законе.
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Для расчета этого налога используют несколько систем, но наиболее популярна базовая система. На 2022 год в случае доходов до 120 000 злотых в год подоходный налог рассчитывают по формуле: 17% — 5100 zl. Здесь 5100 zl — это kwota zmniejszająca (уменьшительная сумма) и она составляет 17% от необлагаемого налогом минимума (2022 года — 30 000 zl в год).
Следует обратить внимание, что в Польше с 1 июля 2022 года планируется изменить ставку налога, уменьшив ее до 12%.
В польском законодательстве предусмотрено несколько случаев освобождения от уплаты PIT. Среди них украинцам может быть интересен один: иностранцы, в возрасте до 26 лет, официально работающие по трудовому договору (umowa o pracę) и имеющие годовой доход до 85 528 злотых, освобождаются от уплаты подоходного налога. В случае, когда иностранец работает по договору-поручению (umowa zlecenie), он может претендовать на освобождение от уплаты налога, если является резидентом Польши. То есть находится в этой стране более 183 дней в году и имеет здесь «жизненные интересы».
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Также из заработной платы брутто в Польше отчисляются социальные выплаты в Управление социального обеспечения (ZUS). Их несколько:
  • ubezpieczenie rentowe (взнос при потере трудоспособности) — 1,5%;
  • ubezpieczenie emerytalne (пенсионный взнос) — 9,76%;
  • ubezpieczenie chorobowe (взнос в случае болезни на оплату больничного листа) — 2,45%;
  • ubezpieczenie zdrowotne (медицинское страхование) — 9% от брутто (сумма первых трех взносов).
Эти взносы обязательно отчисляются, если рабочий трудоустроился по трудовому договору. Но если он работает по договору-поручению, то можно не уплачивать взнос за оплату больничного листа (ubezpieczenie chorobowe).
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Как влияет вид договора на зарплату нетто

Зарплата нетто зависит и от вида договора, заключенного между работником и работодателем:
  • umowa o pracę (трудовой договор) — оплата всех социальных взносов, но работник получает полный социальный пакет, при уплате подоходного налога (PIT) можно использовать льготы;
  • umowa zlecenie (договор-поручение) — возможный отказ от уплаты социального взноса в случае болезни, уменьшительная сумма (на 2022 год это 5 100 zl) возвращается только по истечении года во время перерасчета, ежемесячно к зарплате нетто по трудовому договору может прилагаться 1/12 от уменьшительной суммы;
  • umowa o dzieło (договор подряда) — уплата только подоходного налога, а социальные взносы не отчисляются. Работник не получает никакой социальной защиты.
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По материалам: ТСН
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