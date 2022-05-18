Кому в Польше легче всего найти работу — Finance.ua

Кому в Польше легче всего найти работу

Сегодня 17:02 — Личные финансы

В мае количество вакансий для заробитчан в Польше взлетело на 18%, особенно востребованы мужчины.

Об этом сообщает аналитический центр агентства по трудоустройству Gremi Personal.

По данным портала, украинские мужчины могут получать 3,5-4 тыс. злотых (23,1-26,5 тыс. грн) в месяц, выполняя физическую работу. Отмечается, что с начала войны потребность в мужской рабочей силе возросла, и количество вакансий увеличилось на 15-20%.

Дефицит стал ощутимее, поскольку много украинцев вернулось домой, чтобы защищать свою страну, в тоже время около 70% предложений от польских работодателей предусматривают физический труд.

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«Проблем с выбором места работы для мужчин в Польше нет. В мае спрос на мужские вакансии снова вырос — на 18%», — рассказала директор Департамента рекрутации Gremi Personal Анна Джоболда.

Довідка Finance.ua:

● По словам Ульяны Ходоровской, отношение к украинцам за последние 3 месяца изменилось радикально: очень благоприятная ситуация для трудоустройства или открытия своего бизнеса.

● Эта ситуация динамичная: все постоянно меняется.

● Работа за границей все равно требует значительных усилий, терпения и последовательности.

● Во многих странах ЕС господствует рынок кандидата и есть потребность в специалистах. Тема: «кому мы там нужны» — не актуальна.

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