Кому в Польше легче всего найти работу — Finance.ua

В мае количество вакансий для заробитчан в Польше взлетело на 18%, особенно востребованы мужчины.
Об этом сообщает аналитический центр агентства по трудоустройству Gremi Personal.
По данным портала, украинские мужчины могут получать 3,5-4 тыс. злотых (23,1-26,5 тыс. грн) в месяц, выполняя физическую работу. Отмечается, что с начала войны потребность в мужской рабочей силе возросла, и количество вакансий увеличилось на 15-20%.
Дефицит стал ощутимее, поскольку много украинцев вернулось домой, чтобы защищать свою страну, в тоже время около 70% предложений от польских работодателей предусматривают физический труд.