Польша ждет новой волны беженцев и продлила программу поддержки поляков, которые поселят у себя украинцев — Finance.ua

Польша ждет новой волны беженцев и продлила программу поддержки поляков, которые поселят у себя украинцев

Сегодня 09:12 — Личные финансы

Польша ждет новой волны беженцев и продлила программу поддержки поляков, которые поселят у себя украинцев

Правительство Польши еще на 60 дней продлит программу помощи полякам, принимающим беженцев из Украины.

Об этом сообщает местное издание Gazeta Pravna со ссылкой на замминистра МВД Польши Павела Шефернакера.

По его словам, соответствующие изменения должны быть утверждены на заседании правительства в ближайшие дни.

Читайте также Украина и Польша создадут совместное логистическое предприятие

«По оценкам польского правительства, убежища в польских семьях сегодня нашло около 600 тысяч беженцев из Украины. Ранее владельцы жилья в Польше, приютившие у себя беженцев из Украины, могли рассчитывать на государственную компенсацию за 60 дней пребывания беженцев. Во многих случаях этот срок истекает в ближайшие дни. Поэтому, чтобы не утруждать принимающую сторону и не создавать дополнительных проблем с жильем для украинцев, правительство предложило продлить этот срок еще на 60 дней. За каждое лицо, которому предоставляют жилье и продуктовую помощь, Польша и дальше будет выплачивать по 40 злотых в день. То есть за 1 человека в месяц выходит 1200 злотых», — сообщил замминистра.

На эти средства могут претендовать не только польские семьи, приютившие беженцев, но и владельцы помещений для коллективного проживания. Кроме того, замминистра заявил, что правительство готовится к следующей волне беженцев из Украины.

Читайте также Польша переформатирует рынок труда из-за возвращения украинцев домой

«Мы рассматриваем разные сценарии, в том числе разные типы объектов, такие как спортивные залы, выставочные залы, ярмарки, которые в конечном итоге при необходимости могут быть переоборудованы в жилые помещения», — сказал Шефернакер.

Он добавил, что добровольное переселение беженцев из Польши в другие страны будет возможно только при условии, что отдельные страны или весь Европейский Союз подготовят конкретное предложение, которое, в частности, позволит проживать, работать и обучать детей. Такое предложение подготовила Великобритания.

С начала войны россии против Украины в Польшу прибыло более 2,8 миллионов беженцев. Номер PESEL получил до 970 тысяч беженцев. 95 процентов из них — женщины и дети. 467 тысяч — это взрослые, а остальные дети.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.