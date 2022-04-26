Польша ждет новой волны беженцев и продлила программу поддержки поляков, которые поселят у себя украинцев — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Польша ждет новой волны беженцев и продлила программу поддержки поляков, которые поселят у себя украинцев

Сегодня 09:12Личные финансы
31
Польша ждет новой волны беженцев и продлила программу поддержки поляков, которые поселят у себя украинцевПольша ждет новой волны беженцев и продлила программу поддержки поляков, которые поселят у себя украинцев
Правительство Польши еще на 60 дней продлит программу помощи полякам, принимающим беженцев из Украины.
Об этом сообщает местное издание Gazeta Pravna со ссылкой на замминистра МВД Польши Павела Шефернакера.
По его словам, соответствующие изменения должны быть утверждены на заседании правительства в ближайшие дни.
Читайте также
«По оценкам польского правительства, убежища в польских семьях сегодня нашло около 600 тысяч беженцев из Украины. Ранее владельцы жилья в Польше, приютившие у себя беженцев из Украины, могли рассчитывать на государственную компенсацию за 60 дней пребывания беженцев. Во многих случаях этот срок истекает в ближайшие дни. Поэтому, чтобы не утруждать принимающую сторону и не создавать дополнительных проблем с жильем для украинцев, правительство предложило продлить этот срок еще на 60 дней. За каждое лицо, которому предоставляют жилье и продуктовую помощь, Польша и дальше будет выплачивать по 40 злотых в день. То есть за 1 человека в месяц выходит 1200 злотых», — сообщил замминистра.
На эти средства могут претендовать не только польские семьи, приютившие беженцев, но и владельцы помещений для коллективного проживания. Кроме того, замминистра заявил, что правительство готовится к следующей волне беженцев из Украины.
Читайте также
«Мы рассматриваем разные сценарии, в том числе разные типы объектов, такие как спортивные залы, выставочные залы, ярмарки, которые в конечном итоге при необходимости могут быть переоборудованы в жилые помещения», — сказал Шефернакер.
Он добавил, что добровольное переселение беженцев из Польши в другие страны будет возможно только при условии, что отдельные страны или весь Европейский Союз подготовят конкретное предложение, которое, в частности, позволит проживать, работать и обучать детей. Такое предложение подготовила Великобритания.
С начала войны россии против Украины в Польшу прибыло более 2,8 миллионов беженцев. Номер PESEL получил до 970 тысяч беженцев. 95 процентов из них — женщины и дети. 467 тысяч — это взрослые, а остальные дети.

Медицинское (туристическое) страхование за границу

По материалам: Факти і коментарії
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.