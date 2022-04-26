Польша ждет новой волны беженцев и продлила программу поддержки поляков, которые поселят у себя украинцев — Finance.ua

«По оценкам польского правительства, убежища в польских семьях сегодня нашло около 600 тысяч беженцев из Украины. Ранее владельцы жилья в Польше, приютившие у себя беженцев из Украины, могли рассчитывать на государственную компенсацию за 60 дней пребывания беженцев. Во многих случаях этот срок истекает в ближайшие дни. Поэтому, чтобы не утруждать принимающую сторону и не создавать дополнительных проблем с жильем для украинцев, правительство предложило продлить этот срок еще на 60 дней. За каждое лицо, которому предоставляют жилье и продуктовую помощь, Польша и дальше будет выплачивать по 40 злотых в день. То есть за 1 человека в месяц выходит 1200 злотых», — сообщил замминистра.
На эти средства могут претендовать не только польские семьи, приютившие беженцев, но и владельцы помещений для коллективного проживания. Кроме того, замминистра заявил, что правительство готовится к следующей волне беженцев из Украины.
«Мы рассматриваем разные сценарии, в том числе разные типы объектов, такие как спортивные залы, выставочные залы, ярмарки, которые в конечном итоге при необходимости могут быть переоборудованы в жилые помещения», — сказал Шефернакер.
Он добавил, что добровольное переселение беженцев из Польши в другие страны будет возможно только при условии, что отдельные страны или весь Европейский Союз подготовят конкретное предложение, которое, в частности, позволит проживать, работать и обучать детей. Такое предложение подготовила Великобритания.
С начала войны россии против Украины в Польшу прибыло более 2,8 миллионов беженцев. Номер PESEL получил до 970 тысяч беженцев. 95 процентов из них — женщины и дети. 467 тысяч — это взрослые, а остальные дети.