Польша переформатирует рынок труда из-за возвращения украинцев домой — Finance.ua
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Польша переформатирует рынок труда из-за возвращения украинцев домой

Сегодня 18:59Мир
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Ситуация на польско-украинской границе постепенно нормализуется. В течение последней недели количество въезжающих и выезжающих более или менее одинаковое.
С 15 по 17 апреля три дня подряд из Польши в Украину вернулось больше людей, чем уехало.
Об этом сообщает аналитический центр агентства по международному трудоустройству Gremi Personal со ссылкой на Пограничную службу Польши.
Всего с начала войны в Польшу въехало 2,8 млн граждан Украины, выехало 756 тысяч.
Освобождение севера от захватчиков и концентрация военных действий на востоке страны побуждает часть беженцев возвращаться на Родину. Уезжают не только мужчины, решившие присоединиться к защите Родины, но и женщины, которые так и не смогли найти себе места за границей или уехали в Польшу как во временное убежище.
В Gremi Personal отмечают, что почти 80% вакансий для иностранцев на польском рынке труда рассчитаны на мужчин, что на 15-20% больше, чем было даже до войны.
От отсутствия на рынке труда украинских мужчин больше всего страдают строительная, автомобильная отрасль, тяжелая промышленность.
Польские работодатели борются за тех украинцев, которые еще остаются в Польше, и за тех, кто может уехать из Украины (многодетные родители, студенты и т.д.). Предлагают привлекательные ставки заработной платы, помогают с эвакуацией и легализацией семей.
Временное решение проблемы они видят также в работниках из Казахстана, Молдовы и даже Индии, Индонезии или Филиппин, несмотря на более сложные по сравнению с гражданами Украины процедуры легализации.
В то же время аналитики центра отмечают рост количества обращений по трудоустройству в Польше от рекрутинговых агентств Казахстана на 25% за последние 2 месяца — из-за войны в Украине казахстанцы все чаще ищут работу в Польше, а не в россии.
По материалам: Finance.ua
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