Украина и Польша создадут совместное логистическое предприятие — Finance.ua

Цель создания такого совместного предприятия — необходимость расширения ж/д путей для грузов, которые невозможно доставлять из-за заблокированных РФ морских порты и блокирования части ж/д сети Украины, которая сегодня уже не имеет сообщения с россией и беларусью.
Украина и Польша договорились совместно работать над увеличением грузоперевозок через западную границу Украины, совместно решая технические и организационные проблемы — различные таможенные правила, использование разных путей, поиск свободного подвижного состава.