Украина и Польша создадут совместное логистическое предприятие — Finance.ua
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Украина и Польша создадут совместное логистическое предприятие

Сегодня 11:12Технологии&Авто
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Украина и Польша создадут совместное логистическое предприятие, призванное увеличить объем ж/д перевозок украинского экспорта в ЕС и на мировые рынки через Европу, пише gmk.center.
Соответствующий меморандум вчера подписали премьер-министр Украины Денис Шмигаль и премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.
Об этом сообщает пресс-служба «Укрзалізниці».
Цель создания такого совместного предприятия — необходимость расширения ж/д путей для грузов, которые невозможно доставлять из-за заблокированных РФ морских порты и блокирования части ж/д сети Украины, которая сегодня уже не имеет сообщения с россией и беларусью.
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Украина и Польша договорились совместно работать над увеличением грузоперевозок через западную границу Украины, совместно решая технические и организационные проблемы — различные таможенные правила, использование разных путей, поиск свободного подвижного состава.

Борітеся — поборемо! Слава Україні

По материалам: Finance.ua
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