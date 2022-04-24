Украина и Польша создадут совместное логистическое предприятие — Finance.ua

Украина и Польша создадут совместное логистическое предприятие

Украина и Польша создадут совместное логистическое предприятие, призванное увеличить объем ж/д перевозок украинского экспорта в ЕС и на мировые рынки через Европу, пише gmk.center

Соответствующий меморандум вчера подписали премьер-министр Украины Денис Шмигаль и премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.

Об этом сообщает пресс-служба «Укрзалізниці».

Цель создания такого совместного предприятия — необходимость расширения ж/д путей для грузов, которые невозможно доставлять из-за заблокированных РФ морских порты и блокирования части ж/д сети Украины, которая сегодня уже не имеет сообщения с россией и беларусью.

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Украина и Польша договорились совместно работать над увеличением грузоперевозок через западную границу Украины, совместно решая технические и организационные проблемы — различные таможенные правила, использование разных путей, поиск свободного подвижного состава.

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