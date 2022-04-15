Польша ввела эмбарго на закупки российского угля — Finance.ua

На фоне полномасштабного военного вторжения россии на территорию независимой Украины Польша ввела эмбарго на закупки российского угля.
Об этом сообщил руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак.
«Экономическая война с россией продолжается. Польша ввела эмбарго на российский уголь. Также акт о специальных решениях, подписанный президентом Польши, предусматривает возможность замораживать активы субъектов и лиц, которые поддерживают агрессию россии в отношении Украины», — отметил он.
Ермак подчеркнул, что Польша и страны Балтии являются локомотивом и примером для других стран ЕС в скорости принятия необходимых решений по противостоянию россии на экономическом фронте.
«Отказ от покупки российского газа странами Балтии и заявление о предстоящей отмене закупок нефти и газа Польшей с четкими сроками — это те решения, которые Украина ожидает от Запада», — подчеркнул глава ОП.
Он добавил, что самое главное в этой ситуации — скорость.
«Все должны действовать как можно быстрее. Потому что за каждый день, который тратится на принятие решений, украинцы платят слишком высокую цену — жизнью наших граждан», — уточнил Ермак.