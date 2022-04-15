ЕС готовит нефтяное эмбарго после второго тура выборов во Франции — Finance.ua

ЕС готовит нефтяное эмбарго после второго тура выборов во Франции

Сегодня 10:14 — Энергетика

Евросоюз наконец-то готовит постепенное нефтяное эмбарго против россии, которое могут одобрить после второго тура французских президентских выборов 24 апреля.

Об этом сообщает New York Times.

До сих пор нефтяное эмбарго не рассматривалось как опция из-за сильной зависимости таких стран как Германия и Венгрия, для которых перекрытие российского сырья могло нарушить политику в регионе и повысить цены на энергоносители.

Последним санкционным пакетом ЕС удалось договориться об угольном эмбарго, которое заработает в августе 2022 года. Тогда верхушка руководства ЕС намекала, что нефтяные санкции уже разрабатываются и войдут в следующий, шестой пакет. Нефтяное эмбарго будет иметь схожий принцип и предоставит странам временный буфер для поиска новых поставщиков.

По срокам предложенные ограничения внесут на стол переговоров после последнего тура выборов во Франции 24 апреля, чтобы гарантировать, что влияние на цены не подпитает популистическую и прокремлевскую праворадикальную кандидатку Марин Ле Пен, и не повредит шансам президента Эммануэля Макрона на переизбрание.

Но кроме выборов во Франции, одобрение эмбарго также замедляется из-за католической Пасхи 16 апреля и православной — 24 апреля, которые отмечаются как праздник в Европе. Это означает, что обсуждение будет вынесено в конце апреля или начале мая. Саммит лидеров ЕС по Украине уже запланирован на конец мая, но допускается, что возможное развитие событий в Украине, в частности, учитывая эскалацию наступления на востоке, может привести к предварительной встрече для обсуждения необходимости нефтяного эмбарго.

Собеседники издания отмечают, что в ЕС уже не ждут триггера для усиления санкций против рф в вопросе введения санкций, но такое событие может ускорить одобрение.

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