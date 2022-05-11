Налоги для IT компании в Польше: плюсы и минусы — Finance.ua

Налоги для IT компании в Польше: плюсы и минусы

Сегодня 08:00 — Личные финансы

сбор в размере 350 злотых и пошлинe 100 злотых. Открыть компанию в Польше просто. Это можно сделать даже удаленно, заполнив форму на сайте и оплатив регистрационный

Но чтобы открыть счет для бизнеса, в банк придется явиться лично.

Учредителем польской компании может быть иностранец, а директором... В польском законодательстве требований к директору нет, поскольку управление компанией осуществляет правление (может состоять из одного лица), членами которого могут быть нерезиденты (владельцы или другие лица).

Минимальный уставный капитал — 1200 EUR или 5000 злотых.

Налоги для IT компании в Польше

Стандартная ставка корпоративного налога составляет 23%. Но компании с доходом менее 1200000 евро в год могут платить налог по ставке 9%.

Если доход от интеллектуальной собственности (в том числе продажа авторского права на программное обеспечение), применяется ставка 5%. Если компания несет расходы по R&D (включая разработку нового софта), она может претендовать на налоговый вычет до 100%.

Стандартная ставка для НДС в Польше — 23%. А налог на дивиденды — 19%.

Подробнее о налогообложении можно узнать на сайте налоговой администрации Польши

Плюсы Польши:

Возможность регистрации компании удаленно.

Низкие налоги.

Государственная поддержка стартапов.

Большое количество инвестиционных фондов.

Высокий интерес венчурных инвесторов к стране.

Нет требований к минимальному размеру уставного капитала.

Управлять компанией может нерезидент Польши, не нужно нанимать местного директора.

Минусы

Открыть счет в банке удаленно нельзя.

Минимальный уставный фонд составляет 1200 евро.

Польское правительство готово поддерживать развитие бизнеса. Государственные организации предлагают гранты и различные налоговые льготы для стартапов. Кроме того, в стране действует более сотни негосударственных инвестиционных фондов.

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