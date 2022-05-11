Налоги для IT компании в Польше: плюсы и минусы — Finance.ua
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Налоги для IT компании в Польше: плюсы и минусы

Сегодня 08:00Личные финансы
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Открыть компанию в Польше просто. Это можно сделать даже удаленно, заполнив форму на сайте и оплатив регистрационный сбор в размере 350 злотых и пошлинe 100 злотых.
Но чтобы открыть счет для бизнеса, в банк придется явиться лично.
Учредителем польской компании может быть иностранец, а директором... В польском законодательстве требований к директору нет, поскольку управление компанией осуществляет правление (может состоять из одного лица), членами которого могут быть нерезиденты (владельцы или другие лица).
Минимальный уставный капитал — 1200 EUR или 5000 злотых.

Налоги для IT компании в Польше

Стандартная ставка корпоративного налога составляет 23%. Но компании с доходом менее 1200000 евро в год могут платить налог по ставке 9%.
Если доход от интеллектуальной собственности (в том числе продажа авторского права на программное обеспечение), применяется ставка 5%. Если компания несет расходы по R&D (включая разработку нового софта), она может претендовать на налоговый вычет до 100%.
Стандартная ставка для НДС в Польше — 23%. А налог на дивиденды — 19%.
Подробнее о налогообложении можно узнать на сайте налоговой администрации Польши.

Плюсы Польши:

  • Возможность регистрации компании удаленно.
  • Низкие налоги.
  • Государственная поддержка стартапов.
  • Большое количество инвестиционных фондов.
  • Высокий интерес венчурных инвесторов к стране.
  • Нет требований к минимальному размеру уставного капитала.
  • Управлять компанией может нерезидент Польши, не нужно нанимать местного директора.

Минусы

  • Открыть счет в банке удаленно нельзя.
  • Минимальный уставный фонд составляет 1200 евро.
Польское правительство готово поддерживать развитие бизнеса. Государственные организации предлагают гранты и различные налоговые льготы для стартапов. Кроме того, в стране действует более сотни негосударственных инвестиционных фондов.
Читайте больше в нашем новом материале:

В какой стране открыть IT компанию

По материалам: Finance.ua
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