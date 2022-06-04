Польша отменила бесплатный проезд по платным дорогам для украинских авто — Finance.ua

Польша отменила бесплатный проезд по платным дорогам для украинских авто

Водители автотранспорта на украинской регистрации с 1 июня снова должны платить за пользование платными дорогами в Польше на тех же условиях, которые действуют для других участников дорожного движения.

Об этом заявили в Министерстве инфраструктуры Польши, сообщает «Польское радио».



В польском министерстве уточнили, что это изменение не касается транспортных средств, перевозящих гуманитарную помощь Украине. Независимо от страны регистрации таким транспортным средствам все равно не придется платить за пользование платными дорогами в Польше при предварительном уведомлении.

Напомним, ранее стало известно, что с 1 июня в некоторых польских городах отменяется бесплатный проезд в общественном транспорте для украинцев, получивших здесь временную защиту. В частности, с 1 июня следует платить за проезд в общественном транспорте Варшавы и Кракова.

Кстати, чтобы водителям лишний раз не тратить деньги и нервы, можно оформить карту технической помощи от Finance.ua — ваш круглосуточный Assistance в дороге.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.