В Польше отложили важные изменения для иностранцев Сегодня 08:33 — Мир

Флаг Польши

Польское правительство приостановило подготовку изменений, упростивших трудоустройство иностранцев в стране. Речь идет о создании перечня дефицитных профессий, что позволило бы работодателям быстрее оформлять работников из-за границы.

Об этом пишет inpoland

Решение уже вызвало беспокойство среди бизнеса, который продолжает испытывать нехватку кадров.

Какие изменения планировали ввести

Как сообщает издание «Dziennik Gazeta Prawna», Министерство семьи, труда и социальной политики Польши подтвердило, что работа над соответствующим нормативным актом приостановлена ​​и возвращаться к нему пока не планируют.

Проект списка профессий с дефицитом работников был передан на консультации еще 15 января 2026 года. Представители бизнеса рассчитывали, что нововведение поможет сократить бюрократические процедуры и снизить нагрузку на воеводские управления, где в последние годы значительно усложнились процессы легализации пребывания иностранцев.

В частности, работодателей планировали освободить от необходимости получать справку от старосты об отсутствии кандидатов среди местных работников. Именно эта процедура считается одной из наиболее долгих и сложных при оформлении иностранцев на работу.

Почему правительство отказалось от инициативы

В министерстве труда объяснили решение ростом уровня безработицы. В то же время работодатели не согласны с такой аргументацией. По их словам, хотя количество безработных по сравнению с прошлым годом действительно увеличилось, последние месяцы свидетельствуют об изменении этой тенденции.

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Представители бизнеса подчеркивают, что предприятия и дальше сталкиваются с нехваткой работников во многих отраслях, а проблемы с оформлением иностранцев остаются одним из главных препятствий для работодателей.

Из-за отказа от введения списка дефицитных профессий компаниям придется и дальше работать по действующим правилам. Это означает сохранение дополнительных формальностей и риск дальнейших задержек во воеводских учреждениях во время легализации пребывания и трудоустройства иностранных работников в Польше.

Ранее мы сообщали , что согласно данным общенационального исследования «Барометр профессий», самый большой дефицит, прогнозируемый для всей Польши, в 2026 году ожидается в группе профессий, связанных с применением физической силы.

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