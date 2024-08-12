В Польше начнут ремонт на пункте пропуска Гребенное — Рава-Русская: возможны задержки в движении в течение месяца Сегодня 19:14 — Казна и Политика

С понедельника, 12 августа, Польша начинает ремонтные работы асфальтного покрытия в пункте пропуска Гребенное — Рава-Русская. Ремонт продлится, вероятно, до 12 сентября.

Об этом сообщили в Западном региональном управлении Госпогранслужбы Украины-Западная граница.

Читайте также «Укрзализныця» запустила первый детский купейный вагон

«Замена покрытия может повлечь за собой усложнение движения и более длительное время ожидания, в частности на въезд и выезд в/из Польши грузового направления и на легковом направлении на въезд в Украину», — говорится в сообщении.

В ведомстве также призвали граждан учесть информацию и по возможности выбирать для пересечения границы другие пункты пропуска.

Напомним, Укрзализныця с 10 августа изменила расписание движения двух поездов Интерсити+, следующих из Киева в польский Перемышль.

Как сообщила Укрзализныця, она наращивает успешный опыт доступа к международным билетам только для верифицированных пользователей.

Так, с 1 августа 2024 года продажа билетов на рейсы № 19/20 Киев — Хелм — Киев, № 23/24 Киев — Хелм — Киев, № 51/52 Киев — Перемышль — Киев, № 89/90 Киев — Перемышль — Киев, № 73/74 Харьков — Перемышль — Харьков использовать с верификацией через «Дія.Підпис» в приложении и на новом сайте Укрзализныци по продаже билетов.

Эту, аналогичную верификацию уже используют к ажиотажным рейсам из/в Варшаву и Вену.

Кстати, Finance.ua предлагает оформить туристическое страхование онлайн по выгодным ценам. Действие полиса распространяется по всему миру.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.