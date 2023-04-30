В Польше еще можно найти недорогие квартиры: города и цены — Finance.ua

В Польше еще можно найти недорогие квартиры: города и цены Сегодня 08:12 — Недвижимость

В Польше еще можно найти недорогие квартиры: города и цены

Цены на первичном и вторичном рынке недвижимости, а также на рынке аренды в Польше быстро растут. Но в стране все еще можно найти города с доступным жильем. Там до сих пор можно арендовать жилье за тысячу злотых.

Замостье, Бытом, Тарнобжег — самые дешевые города Польши что касается цен на недвижимость. Такие данные приводит сайт по недвижимости otodom.pl.

Недвижимость на вторичном рынке Польши дешевле стоит в Бытоме Силезского воеводства. Средняя цена в марте 2023 года там составила 4 тыс. злотых за квадратный метр. При этом в Бытоме много предложений — более 750.

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Если говорить о первоначальном рынке, то самый дешевый город — Замостье Люблинского воеводства, рядом с украинской границей. Там один квадратный метр жилья стоит в среднем 4,3 тыс. злотых. Среди других городов, где можно дешево купить новые квартиры — верхнесилезское Свентохловице (6,5 тыс.) и Перемышль (6,5 тыс.) Подкарпатского воеводства.

Для сравнения, цены в крупных городах — Познань, Ольштын и Щецин — составляют более 10 тыс. злотых за квадратный метр.

Самая дешевая аренда недвижимости — в Тарнобжеге Подкарпатского воеводства. Здесь средняя цена за квартиру составляет 1,1 тыс. злотых. Но арендовать помещение там непросто. В марте таких предложений на сайте было всего два.

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Среди городов, где сдается дешевая квартира, также есть Хелм, Руда-Слёнска и Сувалки. Во всех этих городах средняя цена составляет 1,3 тыс. злотых в месяц.

Аналитики говорят, что дешево там, где есть большой отток населения.

Например, в Бытоме в конце 1980-х годов проживало 240 тыс. жителей. Сегодня это около 150 тыс. Город имел большое значение на экономической карте Польской Народной Республики. После 1989 г. его статус снизился.

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В то же время мегаполисы до сих пор поглощают большое количество населения и поэтому спрос на недвижимость там — самый большой.

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uamedia По материалам:

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