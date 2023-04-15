В Берлине начали массово выселять украинских беженцев из гостиниц и хостелов — Finance.ua
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В Берлине начали массово выселять украинских беженцев из гостиниц и хостелов

Недвижимость
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Беженцев из Украины должны переселить в доступное жилье. Украинцы переезжают в помещение бывшего аэропорта Тегель.
Дело в том, что в Берлин с начала апреля прибывают тысячи туристов, бронирующих комнаты в гостиницах и хостелах. Поэтому беженцам приходится освобождать места.
В частности, часть украинцев переселят в помещение бывшего аэропорта Тегель, в терминалах и палатках которого стоят кровати. В общей сложности центр рассчитан на прием 4 800 беженцев. Сейчас в гостиницах и хостелах живут 962 беженца, из них — 722 украинца.
Ежедневно в немецкую столицу прибывает 70 беженцев, более 2 000 человек ежемесячно. Власти Берлина заявляют, что не смогут открыть больше постоянных объектов до конца мая.

Контракты с 6 хостелами истекли в конце марта.

В конце марта истекли контракты с 6 хостелами в Берлине, откуда пришлось уехать 650 беженцам. Некоторые самостоятельно куда-то переехали, некоторых переселили в другое жилье, но 480 людям пришлось переехать в Тегель.
Переселение беженцев на колясках оказалось самой большой проблемой. К примеру, в модульных домах, куда им приходится переезжать, нет приспособленных санузлов. В аэропорту Тегель в терминале С есть безбарьерные туалеты и душевые, медицинские кровати, дежурят врачи. С января в аэропорту Тегель в специальном уходе нуждались 24 беженца.
Также в отелях называют другие сложные случаи, требующие особого внимания при переселении — люди с онкологией, на диализе, с травмами. Труднее всего поселить таких людей в приспособленном жилье вместе с их семьями.
По материалам:
Телеканал 24
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