В Польше будут действовать новые лимиты операций с наличными — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

В Польше будут действовать новые лимиты операций с наличными

Личные финансы
197
Президент Польши Анджей Дуда подписал закон, которым вводятся новые лимиты наличных платежей как для физических лиц, так и для юридических лиц.
Как сообщает Yavp.pl, новые лимиты операций с наличными начнут действовать с 1 января 2024 года.
Читайте также
Законом установлено, что для предпринимателей лимит расчетов наличными будет составлять 8 000 злотых брутто за одну операцию с другим предпринимателем. Для физических лиц такой лимит будет равен 20 000 злотых брутто за одну операцию с предпринимателем.
На практике это будет означать, что если, например, стоимость товара, который будет покупать человек в магазине, будет превышать 20 тыс. злотых, то заплатить за него можно будет только банковской картой или другим безналичным способом.
Читайте также
Действующие пока что правила позволяют физическим лицам-покупателям производить наличные расчеты без ограничений, а юридические обязаны соблюдать лимит в 15 000 злотых.
Говорят, что введение новых лимитов наличных платежей с 2024 года необходимо для повышения прозрачности и борьбы с незаконной деятельностью, такой как отмывание денег или уклонение от уплаты налогов.
Кстати, у Finance.ua появилась своя страница в Instagram. Подписывайтесь — будет ярко, интересно и полезно для вашего 👛 кошелька. 👇 Присоединяйтесь к Instagram Finance.ua
По материалам:
uamedia
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.