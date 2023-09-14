В Польше будут действовать новые лимиты операций с наличными — Finance.ua

В Польше будут действовать новые лимиты операций с наличными Сегодня 13:03 — Личные финансы

Президент Польши Анджей Дуда подписал закон, которым вводятся новые лимиты наличных платежей как для физических лиц, так и для юридических лиц.

Как сообщает Yavp.pl , новые лимиты операций с наличными начнут действовать с 1 января 2024 года.

Читайте также Польша увеличивает размер пособия на ребенка до 800 злотых

Законом установлено, что для предпринимателей лимит расчетов наличными будет составлять 8 000 злотых брутто за одну операцию с другим предпринимателем. Для физических лиц такой лимит будет равен 20 000 злотых брутто за одну операцию с предпринимателем.

На практике это будет означать, что если, например, стоимость товара, который будет покупать человек в магазине, будет превышать 20 тыс. злотых, то заплатить за него можно будет только банковской картой или другим безналичным способом.

Читайте также Польша будет страховать инвесторов, заинтересованных в восстановлении Украины

Действующие пока что правила позволяют физическим лицам-покупателям производить наличные расчеты без ограничений, а юридические обязаны соблюдать лимит в 15 000 злотых.

Говорят, что введение новых лимитов наличных платежей с 2024 года необходимо для повышения прозрачности и борьбы с незаконной деятельностью, такой как отмывание денег или уклонение от уплаты налогов.

Кстати, у Finance.ua появилась своя страница в Instagram. Подписывайтесь — будет ярко, интересно и полезно для вашего 👛 кошелька. 👇 Присоединяйтесь к Instagram Finance.ua

uamedia По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.