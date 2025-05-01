Что изменилось на рынке труда в Украине (опрос) — Finance.ua

Что изменилось на рынке труда в Украине (опрос) Сегодня 13:00 — Личные финансы

Что изменилось на рынке труда в Украине (опрос)

В 2025 году украинцы ищут не только достойную оплату труда, но и стабильность, гибкий график и удовольствие от своей профессии. Главное для них — высокая, конкурентная зарплата, большинство хочет зарабатывать от 30 до 50 тысяч гривен.

Однако самым важным фактором становится возможность адаптировать работу под собственный стиль жизни.

Об этом говорится в опросе, проведенном платформой OLX Работа в марте 2025 года.

Среди респондентов 12% - безработные, активно ищущие новое место работы, еще 6% - работают временно и рассматривают другие варианты.

Самая активная возрастная категория — от 25 до 44 лет, именно на нее приходится 57% ответов. Большинство опрошенных — мужчины (58%). Поиск новой работы чаще всего обусловлен несколькими факторами: низкая оплата труда на предыдущем месте, сокращение, закрытие компании или желание кардинально изменить профессиональное направление. И действительно, около 40% респондентов признались, что за последние три года полностью или частично изменили сферу своей деятельности.

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В каких сферах ищут работу

Самыми популярными направлениями, в которых сегодня ищут работу украинцы, являются торговля и продажи — 37%, транспорт и логистика — 16%, IT — 12%, а также производство и инженерия — еще 12%. Именно эти отрасли большинство респондентов называют перспективными в 2025 году. Интересный факт: почти каждый пятый (19%) предпочитает работать на фрилансе, без жесткой привязки к конкретному работодателю.

Какие зарплаты

Ожидания по заработной плате остаются высокими. Самый распространенный запрос — от 30 до 50 тысяч гривен в месяц (30% респондентов). Еще 29% удовлетворились бы зарплатой в пределах 20−30 тысяч, в то время как 25% мечтают о доходе более 50 тысяч гривен. Только 13% согласны работать за 10−20 тысяч.

Для сравнения: согласно аналитике OLX Работа, медианная зарплата, которую реально предлагают работодатели в Украине, составляет 22 500 грн. Современные соискатели работы активно пользуются диджитал-инструментами. Большинство (46%) обращаются к специализированным онлайн-платформам, таким как OLX Работа. Столько же респондентов ищут вакансии через знакомых, еще 18% - через социальные сети: Facebook, Telegram, LinkedIn и т. д.

На что обращают внимание при выборе работы

Самым важным критерием при выборе новой работы украинцы считают уровень заработной платы — об этом отметили 68% участников опроса. Далее в списке приоритетов — гибкий график (45%) и надежность компании (44%).

Среди менее формальных, но не менее важных критериев — заинтересованность в профессии и удовлетворение от работы. Это свидетельствует об изменении отношения к труду в целом, теперь это не только источник дохода, но и пространство для реализации себя.

Какой формат работы наиболее удобен

Еще одно изменение — формат работы. Пандемия и война повлияли на переоценку того, где и как украинцы хотят работать. Самым оптимальным вариантом считается гибридная модель: частично в офисе, частично — удаленно. Именно его выбрали 36% респондентов. Полностью офисную работу рассматривают всего 7%.

Это значит, что большинство украинцев стремится к гибкости и контролю над своим рабочим графиком. К тому же для многих важно место работы — 62% хотят работать в своем городе, 17% готовы к переезду в пределах Украины, а 21% - рассматривают возможность эмиграции за границу.

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Обозреватель По материалам:

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