Польша будет страховать инвесторов, заинтересованных в восстановлении Украины — Finance.ua

Польша будет страховать инвесторов, заинтересованных в восстановлении Украины Сегодня 10:32 — Фондовый рынок

Польша будет страховать инвесторов, заинтересованных в восстановлении Украины

Президент Польши Анджей Дуда подписал поправку к закону о страховании экспорта, гарантированного Государственным казначейством.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики Украины.

Новый закон является основой программы восстановления Украины с участием польского бизнеса, которая предусматривает три пункта:

Безопасная торговля с Украиной;

Поддержка инвестиций польских компаний;

Поддержка развития Украины.

Кроме того, новый польский закон дает возможность страхования польских филиалов иностранных предприятий на уровне с местными компаниями. Для украинских компаний это возможность на лучших условиях расширять бизнес в Польше.

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«Это первый столь комплексный инструмент страхования, который поддерживает инвестиции и деятельность польских компаний в Украине. Мы надеемся, что этот важный шаг Польши станет толчком для страхового рынка и других государств активнее предоставлять гарантии работающим в Украине компаниям», — отметила министр экономики Украины Юлия Свириденко.

Также среди новых решений — перестрахование другими страховщиками. В случаях, когда риск выше среднего или невозможно получить перестрахование на коммерческом рынке.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Економічна Правда По материалам:

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