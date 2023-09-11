Польша будет страховать инвесторов, заинтересованных в восстановлении Украины — Finance.ua

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Польша будет страховать инвесторов, заинтересованных в восстановлении Украины

Фондовый рынок
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Польша будет страховать инвесторов, заинтересованных в восстановлении Украины
Польша будет страховать инвесторов, заинтересованных в восстановлении Украины
Президент Польши Анджей Дуда подписал поправку к закону о страховании экспорта, гарантированного Государственным казначейством.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики Украины.
Новый закон является основой программы восстановления Украины с участием польского бизнеса, которая предусматривает три пункта:
  • Безопасная торговля с Украиной;
  • Поддержка инвестиций польских компаний;
  • Поддержка развития Украины.
Кроме того, новый польский закон дает возможность страхования польских филиалов иностранных предприятий на уровне с местными компаниями. Для украинских компаний это возможность на лучших условиях расширять бизнес в Польше.
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«Это первый столь комплексный инструмент страхования, который поддерживает инвестиции и деятельность польских компаний в Украине. Мы надеемся, что этот важный шаг Польши станет толчком для страхового рынка и других государств активнее предоставлять гарантии работающим в Украине компаниям», — отметила министр экономики Украины Юлия Свириденко.
Также среди новых решений — перестрахование другими страховщиками. В случаях, когда риск выше среднего или невозможно получить перестрахование на коммерческом рынке.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Економічна Правда
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