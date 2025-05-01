Как отказаться от наследства: актуальная инструкция от Минюста — Finance.ua

Как отказаться от наследства: актуальная инструкция от Минюста Сегодня 20:36 — Личные финансы

Как отказаться от наследства: актуальная инструкция от Минюста

Принятие наследства — важный юридический шаг, имеющий последствия не только имущественного характера.

В состав наследства входят не только права, но и обязанности, принадлежавшие наследодателю на момент открытия наследства и не прекратившиеся в результате его смерти. Наследникам могут достаться не выплаченные долги, кредиты умершего. В таких случаях возникает вполне логичный вопрос: стоит ли принимать такое наследство?

Украинское законодательство позволяет каждому сделать осознанный выбор.

Так, статьей 1268 Гражданского кодекса Украины установлено, что наследник по завещанию или по закону имеет право принять наследство или не принять его. Не допускается принятие наследства с условием или с оговоркой.

Наследник по завещанию или по закону может отказаться от принятия наследства в течение срока, установленного статьей 1270 настоящего Кодекса (статья 1273 Кодекса). Она определяет, что для принятия наследства устанавливается сроком в шесть месяцев, который начинается со времени открытия наследства.

Если возникновение у лица права на наследование зависит от непринятия наследства или отказа от его принятия другими наследниками, срок для принятия им наследства устанавливается в три месяца с момента непринятия другими наследниками наследства или отказа от его принятия. Если оставшийся срок меньше трех месяцев, он продлевается до трех месяцев.

Подача заявления

Наследник подает заявление об отказе от принятия наследства нотариусу или в сельских населенных пунктах — уполномоченному на это должностному лицу соответствующего органа местного самоуправления по месту открытия наследства.

Заявление подается наследником лично в письменной форме. Заявления, составленные от имени наследников их представителями, действующими по доверенностям, не принимаются.

Подать заявление можно несколькими способами:

лично прибыть к нотариусу. В этом случае нотариальное заверение подлинности подписи на заявлении не требуется;

отправить заявление средствами почтовой связи или отправить заявление, подписанное квалифицированной электронной подписью или усовершенствованной электронной подписью, основанной на квалифицированном сертификате электронной подписи наследника, техническими средствами электронных коммуникаций. В этом случае нотариус примет такое заявление, заведет наследственное дело и сообщит наследнику о необходимости или отправить (средствами почтовой связи) заявление, подлинность подписи на котором нотариально заверена, или лично прибыть к нотариусу (п. 3 главы 10 раздела II Порядка совершения нотариальных действий нотариусами Украины, утвержденного приказом Министерства юстиции Украины от 22.02.2012 № 296/5 (далее — Порядок)).

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Особенности реализации права на отказ от наследства

Физическое лицо, гражданская дееспособность которого ограничена, может отказаться от принятия наследства с согласия попечителя и органа опеки и попечительства.

Несовершеннолетнее лицо в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет может отказаться от принятия наследства с согласия родителей (усыновителей), попечителя и органа опеки и попечительства.

Родители (усыновители), опекун могут отказаться от принятия наследства, принадлежащего малолетнему, недееспособному лицу, только с разрешения органа опеки и попечительства.

Отказ от принятия наследства является безусловным и безоговорочным (статья 1273 Кодекса).

Кодексом предусмотрено, что наследник может отозвать отказ в течение срока, установленного для его принятия.

Право на отказ от принятия наследства в пользу другого лица

Согласно статье 1274 Кодекса, наследник по завещанию имеет право отказаться от принятия наследства в пользу другого наследника по завещанию.

Наследник по закону имеет право отказаться от принятия наследства в пользу любого из наследников по закону независимо от очереди.

Наследник имеет право отказаться от доли в наследстве наследника, отказавшегося от наследства в его пользу.

Если завещатель назначил наследника, лицо, на имя которого составлено завещание, может отказаться от наследства только в пользу лица, являющегося назначенным наследником.

Отказ от принятия наследства может быть признан судом недействительным по основаниям, установленным статьями 225, 229−231 и 233 настоящего Кодекса.

Правовые последствия отказа от принятия наследства

Согласно статье 1275 Кодекса, если от принятия наследства отказался один из наследников по завещанию, доля в наследстве, которое он имел право принять, переходит к другим наследникам по завещанию и распределяется между ними поровну.

Если от принятия наследства отказался один из наследников по закону из той очереди, которая имеет право на наследование, доля в наследстве, которую он имел право принять, переходит к другим наследникам по закону той же очереди и распределяется между ними поровну.

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Положения настоящей статьи не применяются, если наследник отказался от принятия наследства в пользу другого наследника, а также когда завещатель назначил другого наследника.

Если на наследника по завещанию, отказавшегося от принятия наследства, был возложен завещательный отказ, обязанность по завещательному отказу переходит к другим наследникам по завещанию, принявшим наследство, и распределяется между ними поровну.

Отказ наследника по завещанию от принятия наследства не лишает его права на наследование по закону.

В случае отказа от принятия наследства всеми наследниками по завещанию право на наследование получают наследники по закону по очереди пп. 3.26. п. 3 главы 10 раздела II Порядка.

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