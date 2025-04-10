Кто не имеет права на наследование: разъяснение Минюста — Finance.ua

Кто не имеет права на наследование: разъяснение Минюста Сегодня 21:04

Кто не имеет права на наследование: разъяснение Минюста

Наследование — это важный юридический процесс, регулируемый Гражданским кодексом Украины. В Министерстве юстиции Украины предоставили разъяснения прав на наследство и кого могут отстранить от него.

О чем гласит законодательство

Кодекс устанавливает, что право на наследование имеют лица, которые определены в завещании. Если завещания нет или его признали недействительным, или наследники по завещанию не принимают наследство или отказываются от его принятия, а также в случае нехватки завещанием всего наследства — право на наследование по закону получают лица , которые определены в статьях 1261−1265 Кодекса (статья 1223).

Однако есть категории лиц, которые могут быть отстранены от наследования.

Кодекс определяет основания для лишения прав на наследование определенных лиц, несмотря на то, что существовали определенные предпосылки для призыва их к наследованию, например: назначение наследником в тексте завещания, наличие определенной степени родства, пребывание в браке с наследодателем или его содержание в течение установленного законом срока.

Так, в соответствии со статьей 1224 Кодекса нет права на наследование:

лицо, которое умышленно лишило жизни наследодателя или любого из возможных наследников или покушалось на их жизнь. Это положение не применяется к лицу, совершившему такое покушение, если наследодатель, зная об этом, все же назначил его своим наследником по завещанию;

лицо, которые умышленно препятствовало наследодателю составить завещание, внести в него изменения или отменить завещание и тем самым способствовало возникновению права на наследование у них самих или у других лиц или способствовало увеличению их доли в наследстве.

Не имеют права на наследование по закону:

родители после ребенка, в отношении которого они были лишены родительских прав и их права не были восстановлены на время открытия наследства;

родители (усыновители) и совершеннолетние дети (усыновленные), а также другие лица, уклонявшиеся от исполнения обязанности по содержанию наследодателя, если это обстоятельство установлено судом;

друг за другом лица, брак между которыми недействителен или признан таковым по решению суда. Если брак признан недействительным после смерти одного из супругов, то за другим из супругов, который пережил его и не знал и не мог знать о препятствиях до регистрации брака, суд может признать право на наследование доли того из супругов, кто умер, в имуществе, которое было приобретено ими за время этого брака.

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По решению суда лицо может быть отстранено от права на наследование по закону, если будет установлено, что оно уклонялось от оказания помощи наследодателю, который из-за пожилого возраста, тяжелой болезни или увечья был в беспомощном состоянии.

Указанные положения распространяются на всех наследников, в том числе и тех, кто имеет право на обязательную долю в наследстве, а также на лиц, в пользу которых сделан завещательный отказ.

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