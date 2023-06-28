Польша увеличивает размер пособия на ребенка до 800 злотых — Finance.ua

Польша увеличивает размер пособия на ребенка до 800 злотых Сегодня 13:00 — Личные финансы

Правительство Польши приняло решение увеличить размер ежемесячного пособия на ребенка с 500 до 800 злотых. Увеличенные выплаты начнутся с 1 января 2024 года.

Сегодня пособие на ребенка в Польше выплачивают примерно на 7 миллионов детей. Повышение выплат до 800 злотых обойдется бюджету страны в дополнительных 24 миллиарда злотых.

Размер выплат меняется автоматически. Поэтому нет необходимости подавать новую заявку на получение пособия. Но власти Польши предупреждают: первая выплата может быть начислена с небольшой задержкой. Обновленная сумма поступит максимум к концу февраля 2024 года.

Это один из лучших моментов в работе Совета министров, ведь мы можем обсудить программу «500+», которая вскоре станет программой «800+». Это программа об уважении к семье, расширении возможностей для наших детей, чтобы они могли позволить себе кружки, дополнительные уроки танцев, музыки, спортивные мероприятия и праздники, — прокомментировал увеличение пособия на ребенка Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.

Условия получения выплат «‎800+»

Условия предоставления пособия остаются неизменными. На детские выплаты могут претендовать как польские граждане, так и иностранцы, легально проживающие в Польше и имеющие доступ к польскому рынку труда. Ежемесячные социальные выплаты в 500 злотых (а с января — 800 злотых) предусмотрены для родителей или временных опекунов ребенка, не достигшего 18-летнего возраста.

Программа поддержки семей «500+» была введена в Польше еще в 2016 году. По официальным данным, за все время ее существования было выплачено более 220 миллиардов злотых.

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Телеканал 24 По материалам:

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