Украинцам важнее цена, а не бренд: тренды потребления в 2025 году (инфографика) — Finance.ua

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Украинцам важнее цена, а не бренд: тренды потребления в 2025 году (инфографика)

Личные финансы
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Украинцам важнее цена, а не бренд: тренды потребления в 2025 году (инфографика)
Украинцам важнее цена, а не бренд: тренды потребления в 2025 году (инфографика)
На фоне экономических вызовов украинцы все чаще ориентируются на стоимость товаров. 64% опрошенных потребителей выбирают более дешевые бренды, тогда как только 25% остаются верными привычным.
Об этом свидетельствуют результаты исследования Gradus Research за апрель 2025 года.
Примечательно, что молодежь — представители поколений Z и Y — постепенно демонстрируют готовность тратить больше на премиальные продукты.
Украинцам важнее цена, а не бренд: тренды потребления в 2025 году (инфографика)
«Мы наблюдаем глубокую переоценку ценностей во всех сферах жизни: от ежедневных затрат до больших мечтаний. Война сформировала новый тип украинца — гибкого, внимательного к себе и близким, а также критического к выбору», — комментирует Евгения Близнюк, социолог, основательница и директор исследовательской компании.

Спонтанность возвращается

После продолжительного периода осторожного планирования потребители снова открывают для себя спонтанные покупки. В 2025 году доля действующих импульсивно во время шопинга выросла до 21%, а среди молодежи этот показатель еще выше.
Украинцам важнее цена, а не бренд: тренды потребления в 2025 году (инфографика)

Переориентация на базовые потребности и эмоциональные ресурсы

Структура расходов тоже поменялась. Украинцы увеличили расходы на продукты питания, лекарства и услуги. Больше всего экономят на развлечениях и бытовой технике. В то же время важным эмоциональным ресурсом стали праздничные моменты — дни рождения, Пасха и другие семейные события, возвращающие ощущение нормальности.
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Высокий уровень стресса, который длится более четырех лет, заставил украинцев активнее инвестировать время в здоровье. 52% опрошенных отмечают, что уход за собой требует больше усилий, чем раньше. В то же время 39% респондентов признаются в ощущении эмоционального выгорания.
Украинцам важнее цена, а не бренд: тренды потребления в 2025 году (инфографика)
Большие состояния не рождаются в безопасности. Они создаются в периоды нестабильности — там, где видят возможности только единицы. Те, кто действует тогда, когда другие сомневаются, формируют новую реальность. Конференция Invest Talk Summit — событие для тех, кто мыслит шире и видит глубже. 24 мая, Киев. Офлайн/Онлайн
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Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
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