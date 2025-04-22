Что покупают и сколько тратят украинцы на домашних питомцев (инфографика) — Finance.ua

Что покупают и сколько тратят украинцы на домашних питомцев (инфографика) Сегодня 09:12 — Личные финансы

Что покупают и сколько тратят украинцы на домашних питомцев (инфографика)

По данным Euromonitor 2024, в Украине 17,58 млн домашних любимцев, из них 66,5% - это кошки (7,14 млн) и собаки (4,55). Популяция пернатых, рептилий и грызунов остается стабильной с 2019 года в пределах 650−770 тыс.

Для анализа были использованы данные MasterZoo за 2024 год.

Среди любимцев клиентов MasterZoo — не только котики, собачки, рыбки и грызуны. В базе клиентов встречаются более двух сотен белок и улиток, а также ежи и пауки, черепахи, креветки, змеи, лягушки и даже крокодилы.

Террариумные любимцы — рекордсмены по расходам: в среднем в год петперент тратит 14 600 грн.

Однако стоит отметить, что часто это может быть одна дорогостоящая покупка, например новый аквариум.

Наименьшие расходы петперентов на грызунов — до 8700 грн в год.

Несмотря на то, что Украина — кошачья страна, расходы на собак в среднем на 20% выше. В первую очередь это объясняется тем, что меньшего любимца содержать проще и дешевле, особенно в условиях городской жизни. Кроме того, на расходы влияют типы досуга собачек, потребность в одежде, амуниции и т. д.

В то же время для кошек покупают на 30% большее количество товаров, чем для псов. Это обусловлено особенностями ухода, питания и поведения. Например, для собак выбирают в большинстве своем большие упаковки корма, а для кошек это могут быть и паучи на один прием пищи. Однако по количеству приобретенных игрушек все же лидируют собаки.

Самая популярная и при этом самая дешевая игрушка в MasterZoo — пластиковый мячик с колокольчиком для кошек от бренда «Природа». За год было продано 8400 единиц, а его стоимость всего 16 грн.

За прошлый год у MasterZоо приобрели 60 700 единиц одежды для хвостатых личностей, в основном для собак, среди которых футболки, свитера, дождевики, костюмы и платья.

Гардероб четырехлапых пополнялся и обувью — 3223 пары сапог и носков. Новым косметическим трендом для котиков и собачек становятся духи — за год в MasterZoo приобрели почти 2 000 флаконов. Это и новые украинские бренды, такие как уже пользующийся популярностью среди грумеров Puramur. Уход за зубами и полостью рта также в фокусе внимания петперентов — для своих любимцев они приобрели 39 000 средств.

Города

Шопинг-рекордсмены — хвостатые личности Киева и Запорожья, которые заходили в зоомаркеты MasterZoo почти ежедневно и сделали более 350 покупок за год.

Наибольшее количество товаров в корзине обнаружили у петперента из Кременчуга — 861 штука, среди которых функциональные лакомства для котят, корм, витамины, игрушки, лежанка и ветпрепарат от паразитов.

Самой дорогой покупкой стало приобретение всего необходимого для обустройства комфортной жизни чешуйчатого ​​в городе Сумы — аквариум, компрессор и его составляющие, грунт и т. д. на более чем 50 000 грн.

Самая бюджетная покупка в Киеве — за 6 грн — две личинки зоофобаса, используемого в качестве корма для экзотических любимцев: ящериц, хамелеонов, гекконов и пауков.

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