В Покровске закрываются банки — будут работать только банкоматы Сегодня 18:15

В Покровске закрываются банки — будут работать только банкоматы

В городе Покровск Донецкой области, к которому постепенно приближается линия столкновения, уже со 2 сентября не будут работать банки. Власти призывают местных жителей как можно скорее эвакуироваться.

Об этом сообщил начальник Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин в эфире телемарафона «Единые Новости».

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Накануне в Покровской громаде, в частности в самом Покровске, был введен долгий комендантский час. Местным жителям разрешают выходить из дома только 4 часа в сутки — с 11:00 до 15:00.

Ограничения ввели из-за «очень сложной» ситуации. Только за минувшие сутки, 27 августа, войска рф обстреляли Донбасс около 2,5 тысяч раз из всех имеющихся видов вооружения. В последнее время под обстрелы попадает Покровская громада.

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Люди выезжают из Покровска, однако там до сих пор остаются 38 тысяч человек, в том числе около 1900 детей. Для сравнения: до войны в городе проживало более 80 тысяч человек и 13 тысяч детей.

Филашкин призвал местных «быть ответственными и эвакуироваться». До конца недели, 30 августа, в Покровске будут еще работать банковские учреждения. С понедельника, 2 сентября, там будут работать только банкоматы. Закроют также другие учреждения, которые предоставляют услуги населению. Поэтому местные власти призвали как можно скорее эвакуироваться и «в первую очередь подумать о своих детях».

hromadske По материалам:

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