Блокирование платежей украинского бизнеса в оккупации: НБУ привлек банки — Finance.ua

Блокирование платежей украинского бизнеса в оккупации: НБУ привлек банки Сегодня 21:30 — Финтех и Карты

Блокирование платежей украинского бизнеса в оккупации: НБУ привлек банки

Национальный банк работает над минимизацией случаев блокирования европейскими и американскими банками платежей от или в пользу украинских компаний, зарегистрированных в областях, частично оккупированных российской федерацией или граничащих с ними.

Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

Отмечается, что на прошлой неделе представители Нацбанка во главе с заместителем главы НБУ Алексеем Шабаном провели серию встреч с системно важными банками и государственными институтами, в частности, Министерством экономики и Министерством по реинтеграции временно оккупированных территорий Украины. Участники обсудили пути решения и практические шаги, способствующие нормализации ситуации с проведением платежей.

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Как поясняют в НБУ, в основном случаи блокирования платежей международными банками связаны с санкционными ограничениями (в частности, с секторальными санкциями Европейского Союза относительно неподконтрольных Правительству Украины территорий в Донецкой, Херсонской, Луганской и Запорожской областях), а также требованиями международных стандартов и национального законодательства стран по финансовому мониторингу, управлению рисками и т. д. Ведь у иностранных банков часто нет достоверного источника данных о статусе таких территорий Украины.

По словам Шабана, Национальный банк отдельно обратился в Европейский центральный банк и ряд центральных (национальных) банков стран Европы с просьбой сообщить поднадзорным им банкам и небанковским финансовым учреждениям, что, несмотря на военную агрессию российской федерации, финансовая система Украины работает стабильно и обеспечивает все условия для эффективного осуществления переводов. Кроме того, Нацбанк контактирует с Министерством иностранных дел Украины с целью информирования иностранных партнеров о ситуации в нашей стране, в частности, в финансовой системе.

Согласно сообщению, представители банков рассказали о практическом опыте и проблемных вопросах, выявленных во время коммуникации с иностранными банками-партнерами.

«Среди предложений возможных путей решения предлагается расширить реквизиты SWIFT-сообщений о переводе средств, в частности, для внесения украинскими банками информации о статусе территории своего клиента, и распространение такой практики среди всех финансовых учреждений», — отметили в НБУ.

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Также добавили, что участники встреч договорились совместно работать над выработкой единого подхода к корректному заполнению реквизитов трансграничных SWIFT-сообщений и разработкой четких указаний и рекомендаций с примерами оформления.

Кроме того, обрабатывается возможность обнародования финансовыми регуляторами ЕС и США официального разъяснения для финансовых и платежных учреждений об отсутствии предостережений относительно работы с украинскими клиентами и перечень официальных источников данных о подконтрольности территорий Украине для проверки статуса клиентов.

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