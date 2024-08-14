В НБУ назвали количество карт ПриватБанка и Универсалбанка, закрытых из-за «дропов» — Finance.ua
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В НБУ назвали количество карт ПриватБанка и Универсалбанка, закрытых из-за «дропов»

Финтех и Карты
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В НБУ назвали количество карт ПриватБанка и Универсалбанка, закрытых из-за «дропов»
В НБУ назвали количество карт ПриватБанка и Универсалбанка, закрытых из-за «дропов»
Два крупнейших украинских эмитента платежных карт ПриватБанк и Универсал Банк (mono) (оба — Киев) за первое полугодие 2024 года закрыли 80 тыс. карт, которые используются для мошеннической схемы «дропами» (от англ. to drop — бросать).
Об этом сообщил заместитель главы центробанка Дмитрий Олейник.
«80 тыс. карт они (банки. — Ред.) закрыли за полгода (2024 г. — Ред.). Это только два банка, два крупнейших эмитента», — сказал он на заседании Временной следственной комиссии Верховной Рады по проблеме «дропов» во вторник.
Представители НБУ отметили, что в абсолютном значении Приват и Универсал действительно лидируют по количеству дропов, однако в относительном, учитывая объемы эмиссии ими карт, эта доля не так уж значительна.
Нацбанк оценивает годовой объем операций дропов примерно в 200 млрд грн в год.
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По данным НБУ, на 1 июня этого года у Привата было 28,5 млн активных карт, у mono — 8,6 млн, тогда как общее их количество на рынке — около 53 млн.
Как сообщалось, НБУ ориентировочно в четверг обнародует решение об ограничении исходных карточных переводов физических лиц P2P (person-to-person) до 100 тыс. грн в месяц. Согласно оценкам регулятора, это удорожит реализацию схем для злоумышленников в 5 раз.
«Дропы» (от англ to drop — бросать) или «денежные мулы» — это лица, позволяющие третьему лицу (мошеннику) за финансовое вознаграждение использовать свой банковский счет для своих операций.
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По материалам:
Інтерфакс-Україна
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