Почему Нацбанк планирует ограничить только исходящие переводы между картами — Finance.ua

Почему Нацбанк планирует ограничить только исходящие переводы между картами
Нацбанк наконец-то определился с механизмом ограничения p2p-переводов между банковскими картами для борьбы с «дропами». Правление НБУ может рассмотреть проект постановления уже к концу текущей недели.
Об этом рассказал в комментарии The Page Андрей Котюжинский, директор Департамента интегрированного надзора за банками НБУ.
По его словам, речь пока исключительно об ограничении исходящих платежей. Лимит составит до 100 тыс. грн на каждого клиента одного банка в месяц. Ограничивать счета клиентов на прием p2p-платежей и по их количеству Нацбанк пока не планирует.
Для этого нужно сначала «вычленить волонтеров», пояснил Котюжинский. Если поставить сейчас ограничения на входящие переводы, то в системе начнут светиться красным имена всех, кто организует любые сборы на карту. Та же история и с количеством входящих переводов.
Как и кто будет определять волонтеров
К сожалению, пока ни у НБУ, ни у правоохранительных органов нет механизма, как именно и кто должен определять, волонтер или «дроповод» открывает счет. Поведение рядового «дропа» часто напоминает поведение волонтера. Именно из-за такой мимикрии возникает целый ряд осложнений.
«На математическом уровне они [волонтеры и организаторы «дроп"-схем] ведут себя одинаково», — отметил Андрей Котюжинский.
Речь не идет и о создании централизованного межбанковского реестра волонтеров. Нацбанк против такой идеи из соображений безопасности. Действительно, во время войны иметь централизованный реестр даже полуоткрытого типа с персональными данными и банковскими счетами многих людей опасно. В госреестр волонтеров из-за забюрократизации вошла очень небольшая их часть, поэтому он вряд ли поможет.
По словам директора департамента, Нацбанк планирует предоставить банкам полномочия в своих внутренних документах определить правила идентификации волонтеров.
И только после того, как большинство активных банков разработают и протестируют такие правила, можно возвращаться к обсуждению того, как ограничивать количество исходящих или сумму входящих переводов на карты.
Как НБУ и крупные банки ведут войну с «дропами»
За год НБУ уже закрыл около 80 тыс. счетов «дропов» в двух популярнейших розничных банках Украины. Об этом Андрей Котюжинский сообщил на заседании парламентской ВСК во вторник, 13 августа 2024 года.
Более того, с помощью финмониторинга и банковских ограничений государство значительно усложнило жизнь «дроповодов». Вести схемы стало гораздо дороже.
Если раньше через средний счет-«дропа» до блокирования банком успевали провести по 300−500 тысяч, а иногда до 1−2 млн грн за пару месяцев, то сейчас и карты живут меньше, и суммы упали на порядок.
Когда банки начнут ограничивать выходные p2p-переводы, схемы с «дропами» должны подорожать еще в несколько раз.
По данным Нацбанка, розничные платежи по картам в Украине сегодня составляют около 300 млрд грн. P2p-переводы между физическими лицами несколько меньше — 265 млрд грн в месяц.
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