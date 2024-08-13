Почему Нацбанк планирует ограничить только исходящие переводы между картами — Finance.ua

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Почему Нацбанк планирует ограничить только исходящие переводы между картами

Финтех и Карты
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Почему Нацбанк планирует ограничить только исходящие переводы между картами
Почему Нацбанк планирует ограничить только исходящие переводы между картами
Нацбанк наконец-то определился с механизмом ограничения p2p-переводов между банковскими картами для борьбы с «дропами». Правление НБУ может рассмотреть проект постановления уже к концу текущей недели.
Об этом рассказал в комментарии The Page Андрей Котюжинский, директор Департамента интегрированного надзора за банками НБУ.
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По его словам, речь пока исключительно об ограничении исходящих платежей. Лимит составит до 100 тыс. грн на каждого клиента одного банка в месяц. Ограничивать счета клиентов на прием p2p-платежей и по их количеству Нацбанк пока не планирует.
Для этого нужно сначала «вычленить волонтеров», пояснил Котюжинский. Если поставить сейчас ограничения на входящие переводы, то в системе начнут светиться красным имена всех, кто организует любые сборы на карту. Та же история и с количеством входящих переводов.

Как и кто будет определять волонтеров

К сожалению, пока ни у НБУ, ни у правоохранительных органов нет механизма, как именно и кто должен определять, волонтер или «дроповод» открывает счет. Поведение рядового «дропа» часто напоминает поведение волонтера. Именно из-за такой мимикрии возникает целый ряд осложнений.
«На математическом уровне они [волонтеры и организаторы «дроп"-схем] ведут себя одинаково», — отметил Андрей Котюжинский.
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Речь не идет и о создании централизованного межбанковского реестра волонтеров. Нацбанк против такой идеи из соображений безопасности. Действительно, во время войны иметь централизованный реестр даже полуоткрытого типа с персональными данными и банковскими счетами многих людей опасно. В госреестр волонтеров из-за забюрократизации вошла очень небольшая их часть, поэтому он вряд ли поможет.
По словам директора департамента, Нацбанк планирует предоставить банкам полномочия в своих внутренних документах определить правила идентификации волонтеров.
И только после того, как большинство активных банков разработают и протестируют такие правила, можно возвращаться к обсуждению того, как ограничивать количество исходящих или сумму входящих переводов на карты.

Как НБУ и крупные банки ведут войну с «дропами»

За год НБУ уже закрыл около 80 тыс. счетов «дропов» в двух популярнейших розничных банках Украины. Об этом Андрей Котюжинский сообщил на заседании парламентской ВСК во вторник, 13 августа 2024 года.
Более того, с помощью финмониторинга и банковских ограничений государство значительно усложнило жизнь «дроповодов». Вести схемы стало гораздо дороже.
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Если раньше через средний счет-«дропа» до блокирования банком успевали провести по 300−500 тысяч, а иногда до 1−2 млн грн за пару месяцев, то сейчас и карты живут меньше, и суммы упали на порядок.
Когда банки начнут ограничивать выходные p2p-переводы, схемы с «дропами» должны подорожать еще в несколько раз.
По данным Нацбанка, розничные платежи по картам в Украине сегодня составляют около 300 млрд грн. P2p-переводы между физическими лицами несколько меньше — 265 млрд грн в месяц.

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По материалам:
The page
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