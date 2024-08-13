За последние полгода в Украине закрыли 80 тысяч «дропов» — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

За последние полгода в Украине закрыли 80 тысяч «дропов»

Фондовый рынок
140
Банки за последние шесть месяцев прекратили деятельность 80 тысяч денежных мулов или «дропов», позволяющих третьему лицу использовать свои счета для проведения операций с средствами незаконного происхождения.
Об этом сообщил заместитель главы НБУ Дмитрий Олейник в ходе заседания временной следственной комиссии по экономической безопасности.
По его словам, НБУ оценивает объем деятельности всех «дропов» в Украине в 200 млрд грн в год, а деятельность одного — 2,5 млн грн в год.
Отмечается, что данные о закрытых 80 тыс. «дропов» относятся только к двум банкам, о которых известно НБУ. Данные по другим банкам регулятору пока не известны.
В НБУ сообщили, что в настоящее время в Украине зарегистрировано около 68 млн клиентов банков и 116 млн платежных карт, из которых 51 млн активны, то есть по меньшей мере 1 расходная операция в месяц.
Кроме того, в системе есть еще значительное количество неактивных счетов и карт, которые могут быть привлечены к схеме «дропов» в любой момент.
Денежные мулы или «дропы» — это лица, позволяющие третьему лицу (мошеннику) за финансовое вознаграждение использовать свой банковский счет для проведения операций с средствами незаконного происхождения.
В НБУ добавляют, что общий типовой профиль «дропа» — это социально незащищенные слои населения с низким или средним уровнем ожидаемых поступлений на счета.
В интервью ЭП глава Нацбанка Андрей Пышный отметил, что граждане фактически становятся соучастниками преступлений, когда используются их счета, в частности по легализации средств, финансированию терроризма, уклонению от уплаты налогов и разрушают свою транзакционную историю на долгие годы вперед.
По материалам:
Економічна Правда
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.