За последние полгода в Украине закрыли 80 тысяч «дропов» — Finance.ua

За последние полгода в Украине закрыли 80 тысяч «дропов» Сегодня 13:26 — Фондовый рынок

Банки за последние шесть месяцев прекратили деятельность 80 тысяч денежных мулов или «дропов», позволяющих третьему лицу использовать свои счета для проведения операций с средствами незаконного происхождения.

Об этом сообщил заместитель главы НБУ Дмитрий Олейник в ходе заседания временной следственной комиссии по экономической безопасности.

По его словам, НБУ оценивает объем деятельности всех «дропов» в Украине в 200 млрд грн в год, а деятельность одного — 2,5 млн грн в год.

Отмечается, что данные о закрытых 80 тыс. «дропов» относятся только к двум банкам, о которых известно НБУ. Данные по другим банкам регулятору пока не известны.

В НБУ сообщили, что в настоящее время в Украине зарегистрировано около 68 млн клиентов банков и 116 млн платежных карт , из которых 51 млн активны, то есть по меньшей мере 1 расходная операция в месяц.

Кроме того, в системе есть еще значительное количество неактивных счетов и карт, которые могут быть привлечены к схеме «дропов» в любой момент.

Денежные мулы или «дропы» — это лица, позволяющие третьему лицу (мошеннику) за финансовое вознаграждение использовать свой банковский счет для проведения операций с средствами незаконного происхождения.

В НБУ добавляют, что общий типовой профиль «дропа» — это социально незащищенные слои населения с низким или средним уровнем ожидаемых поступлений на счета.

В интервью ЭП глава Нацбанка Андрей Пышный отметил, что граждане фактически становятся соучастниками преступлений, когда используются их счета, в частности по легализации средств, финансированию терроризма, уклонению от уплаты налогов и разрушают свою транзакционную историю на долгие годы вперед.

Економічна Правда По материалам:

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