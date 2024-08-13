В Нацбанке сообщили, когда планируют утвердить ограничение переводов с карты на карту — Finance.ua

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В Нацбанке сообщили, когда планируют утвердить ограничение переводов с карты на карту

Финтех и Карты
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В Нацбанке сообщили, когда планируют утвердить ограничение переводов с карты на карту
В Нацбанке сообщили, когда планируют утвердить ограничение переводов с карты на карту
Национальный банк Украины до конца недели планирует финализовать решение по ограничению p2p-переводов для физических лиц для борьбы со схемами «дропов».
Об этом заявил глава НБУ Андрей Пышный в интервью ЭП.
По его словам, НБУ финализует окончательное решение, а на следующей неделе (речь идет о неделе с 12 по 18 августа. — Ред.) будем рассматривать его на правлении.

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Пышный также рассказал, что анонсированные ранее ограничения на p2p-переводы для физических лиц вызвали шквал критики и непонимания в сторону регулятора.
«Мы коммуницировали проблематику этих „дропов“ не только как опасность для государственного бюджета, но и как опасность для самих физических лиц. Ведь, отдавая свои данные, карту, свой счет кому-то на стороне, ты несешь ответственность за все, что с этим счетом сделали», — подчеркнул Пышный.
Кроме того, налоговая служба может доначислять налоги за операции, проводившиеся через счета граждан.

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Пышный также добавил, что Нацбанк провел несколько встреч с волонтерами, где показали, как дизайн запланированного решения позволит банкам учесть потребности волонтеров, и дали ответы на вопросы.
Это означает, что мы органично подходим к принятию того решения, которое Национальный банк коммуницировал. Так или иначе, для создания дополнительных инструментов для более эффективной борьбы со схемами «дропов» нужны также изменения в законодательство. Следовательно, нам нужно идти в парламент. Там мы должны быть готовы к соответствующему решению и дискуссии", — отметил Пышный.

Справка Finance.ua:

  • ранее стало известно, что Национальный банк планирует ограничить объем переводов с одной карты суммой в 100 тысяч гривен и количеством в 30 в месяц. Но банки могут поднимать этот лимит;
  • по словам главы НБУ, будут ограничиваться исключительно исходные операции, а «всё, что будет работать на зачисление на карты, ограничению не подлежит».
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По материалам:
Економічна Правда
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