Почему НБУ планирует ограничение на переводы между картами физических лиц — объяснение ЦЭС Сегодня 19:02 — Финтех и Карты

Почему НБУ планирует ограничение на переводы между картами физических лиц — объяснение ЦЭС

Об ограничении переводов с карты на карту за месяц суммой до 100 000 грн стало известно еще в мае этого года. Такие рамки должны усложнить теневые платежи, неуплату налогов и преступную деятельность.

Об этом рассказал старший экономист Центра экономической стратегии Юрий Гайдай.

«После того как существенно ограничили схемы по мискодингу, начала возрастать активность схем с использованием „дропов“ — это клиенты банков, посредники, которых можно в любой момент использовать для отмывания средств с незаконной деятельности. Объемы таких транзакций измеряются сотнями миллиардов гривен», — комментирует Гайдай.

Ограничения будут касаться только переводов с карты на карту. Переводов по IBAN через систему электронных платежей это не коснется.

В окончательном решении Нацбанку предложено исключение для физлиц, которые могут полностью подтвердить свои доходы. Также будут критерии, чтобы определить волонтеров.

«Если ты можешь показать, что у тебя зарплата или доход от бизнеса выше 100 000 грн в месяц, ты можешь без ограничений проводить такие переводы дальше», — отмечает эксперт.

По его словам, этот шаг усложнит схемы мошенникам, но не решит проблему полностью.

«Вероятно, мы будем видеть более радикальные шаги не только на стороне Нацбанка, но и в виде изменений в законодательство. Например, обязать банки тщательно подходить к открытию счетов или проверке официальных доходов клиентов, для того чтобы были более детальными с ограничениями», — добавил Гайдай.

Справка Finance.ua:

Национальный банк Украины до конца недели планирует финализировать решение по ограничению p2p-переводов для физических лиц для борьбы со схемами «дропов»;

Андрей Котюжинский, директор Департамента интегрированного надзора за банками НБУ, ранее объяснял, что речь пока исключительно об ограничении исходных платежей. Лимит составит до 100 тыс. грн на каждого клиента одного банка в месяц. Ограничивать счета клиентов на прием p2p-платежей и по их количеству Нацбанк пока не планирует;



банки не будут ограничивать волонтеров лимитом 100 000 грн для исходящих платежей с карты на карту, если они будут соответствовать по меньшей мере двум из пяти критериев, которые будут прописаны в постановлении Национального банка об ограничениях. В соответствии с этими критериями банки смогут делать исключения для клиентов-волонтеров.



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