Почему НБУ планирует ограничение на переводы между картами физических лиц — объяснение ЦЭС — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Почему НБУ планирует ограничение на переводы между картами физических лиц — объяснение ЦЭС

Финтех и Карты
57
Почему НБУ планирует ограничение на переводы между картами физических лиц — объяснение ЦЭС
Почему НБУ планирует ограничение на переводы между картами физических лиц — объяснение ЦЭС
Об ограничении переводов с карты на карту за месяц суммой до 100 000 грн стало известно еще в мае этого года. Такие рамки должны усложнить теневые платежи, неуплату налогов и преступную деятельность.
Об этом рассказал старший экономист Центра экономической стратегии Юрий Гайдай.
«После того как существенно ограничили схемы по мискодингу, начала возрастать активность схем с использованием „дропов“ — это клиенты банков, посредники, которых можно в любой момент использовать для отмывания средств с незаконной деятельности. Объемы таких транзакций измеряются сотнями миллиардов гривен», — комментирует Гайдай.

Читайте также: Ограничение банковских переводов от НБУ: как это повлияет на экономику

Ограничения будут касаться только переводов с карты на карту. Переводов по IBAN через систему электронных платежей это не коснется.
В окончательном решении Нацбанку предложено исключение для физлиц, которые могут полностью подтвердить свои доходы. Также будут критерии, чтобы определить волонтеров.
Место для вашей рекламы
«Если ты можешь показать, что у тебя зарплата или доход от бизнеса выше 100 000 грн в месяц, ты можешь без ограничений проводить такие переводы дальше», — отмечает эксперт.

Читайте также: Способы, как быстро и выгодно отправить или получить деньги в 2024 году

По его словам, этот шаг усложнит схемы мошенникам, но не решит проблему полностью.
«Вероятно, мы будем видеть более радикальные шаги не только на стороне Нацбанка, но и в виде изменений в законодательство. Например, обязать банки тщательно подходить к открытию счетов или проверке официальных доходов клиентов, для того чтобы были более детальными с ограничениями», — добавил Гайдай.

Справка Finance.ua:

  • Национальный банк Украины до конца недели планирует финализировать решение по ограничению p2p-переводов для физических лиц для борьбы со схемами «дропов»;
  • Андрей Котюжинский, директор Департамента интегрированного надзора за банками НБУ, ранее объяснял, что речь пока исключительно об ограничении исходных платежей. Лимит составит до 100 тыс. грн на каждого клиента одного банка в месяц. Ограничивать счета клиентов на прием p2p-платежей и по их количеству Нацбанк пока не планирует;
  • банки не будут ограничивать волонтеров лимитом 100 000 грн для исходящих платежей с карты на карту, если они будут соответствовать по меньшей мере двум из пяти критериев, которые будут прописаны в постановлении Национального банка об ограничениях. В соответствии с этими критериями банки смогут делать исключения для клиентов-волонтеров.
Кстати, портал Finance.ua давно анализирует предложения по картам в Украине. Чтобы помочь вам с выбором карты онлайн, у нас на сайте работает специальный сервис. С его помощью можно быстро и комфортно выбрать подходящий именно вам «пластик».

Посмотреть варианты 💳

Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.