Банки США блокируют счета при попытке воспользоваться услугами из россии — Finance.ua
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Банки США блокируют счета при попытке воспользоваться услугами из россии

Финтех и Карты
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Банки США блокируют счета при попытке воспользоваться услугами из россии
Банки США блокируют счета при попытке воспользоваться услугами из россии
Американские банки могут блокировать счета, если клиенты пытаются войти в онлайн-кабинеты, перевести средства или оплатить покупки, находясь в россии.
Об этом сообщает оппозиционное издание «Холод».
Расположение пользователя банки вычисляют по его IP-адресу. Руководитель практики «Санкционное право и комплаенс» адвокатского бюро КИАП Денис Примаков утверждает, что банки могут блокировать счета, основываясь на приказе 14 071 и разъяснениях OFAC (Офис контроля за иностранными активами американского Минфина) от марта 2022 года. Эти документы запрещают предоставление юридических и финансовых услуг тем, кто находится в россии.
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Старший партнер коллегии адвокатов Антон Именнов считает, что своими действиями американские банки стремятся к «чрезмерному соблюдению санкционных требований». Он отметил, что в большинстве своем счета блокируют крупные банки, например, Wells Fargo. Именнов утверждает, что эта тенденция затронула не только россиян, но и граждан США иранского происхождения.
В то же время рекомендации OFAC касаются только тех территорий, в отношении которых введены всеобъемлющие санкции. В них входят, например, Куба, Иран, Северная Корея, марионеточные ЛНР и ДНР и аннексированный Крым.
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Именнов считает, что поскольку россия не входит в число территорий с всеобъемлющими санкциями, банки блокируют счета, руководствуясь внутренней оценкой рисков работы с россией. По словам юриста, банки опасаются штрафов и других последствий.
Как сообщалось, в конце марта OFAC, Офис контроля за иностранными активами Министерства финансов США объявил о введении санкций против полутора десятков организаций и лиц в россии и других странах, которые помогали кремлю проводить незаконные финансовые операции на крипторынках и обходить ранее введенные ограничения.
По материалам:
Укрінформ
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