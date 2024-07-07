В поезд с любимцем: «Укрзализныця» обновляет правила перевозки животных — Finance.ua

В поезд с любимцем: «Укрзализныця» обновляет правила перевозки животных
«Укрзализныця» инициировала обновление правил перевозки животных. Они вступят в силу после утверждения новой редакции правил.
Об этом пишет пресс-служба перевозчика.
Что изменится
1. Из описания переносок уберут определение «жесткая конструкция», поэтому для переноски подойдет современный рюкзак для животных с водонепроницаемым абсорбирующим дном.
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2. Мелким животным до 45 сантиметров в холке можно временно быть без переноски, например, животное может спать на полке купе.
3. Для крупных собак от 45 сантиметров в холке разрешат проезд еще и в вагонах СВ и РИЦ (RIC) при полном выкупе купе.
4. Также крупные собаки от 45 сантиметров в холке смогут ехать в «Интерсити+», если владелец выкупит все места, размещенные единым блоком в ряду.
5. Все служебные собаки представителей Сил обороны будут ехать бесплатно во всех типах вагонов с намордником и поводком.
«Укрзализныця» будет обеспечивать альтернативные места людям, которым будет некомфортно или у которых есть аллергическая реакция от соседства с животным.
Новая редакция правил должна быть утверждена Государственной регуляторной службой Украины.
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