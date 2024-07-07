В поезд с любимцем: «Укрзализныця» обновляет правила перевозки животных — Finance.ua

В поезд с любимцем: «Укрзализныця» обновляет правила перевозки животных Сегодня 06:31 — Фондовый рынок

В поезд с любимцем: «Укрзализныця» обновляет правила перевозки животных, Фото: Укрзалізниця

«Укрзализныця» инициировала обновление правил перевозки животных. Они вступят в силу после утверждения новой редакции правил.

Об этом пишет пресс-служба перевозчика.

Что изменится

1. Из описания переносок уберут определение «жесткая конструкция», поэтому для переноски подойдет современный рюкзак для животных с водонепроницаемым абсорбирующим дном.

2. Мелким животным до 45 сантиметров в холке можно временно быть без переноски, например, животное может спать на полке купе.

3. Для крупных собак от 45 сантиметров в холке разрешат проезд еще и в вагонах СВ и РИЦ (RIC) при полном выкупе купе.

4. Также крупные собаки от 45 сантиметров в холке смогут ехать в «Интерсити+», если владелец выкупит все места, размещенные единым блоком в ряду.

5. Все служебные собаки представителей Сил обороны будут ехать бесплатно во всех типах вагонов с намордником и поводком.

«Укрзализныця» будет обеспечивать альтернативные места людям, которым будет некомфортно или у которых есть аллергическая реакция от соседства с животным.

Новая редакция правил должна быть утверждена Государственной регуляторной службой Украины.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.