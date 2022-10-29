В Пенсионном фонде назвали области, где получают самые высокие средние пенсии — Finance.ua

В Пенсионном фонде назвали области, где получают самые высокие средние пенсии Сегодня 08:12 — Личные финансы

В Пенсионном фонде назвали области, где получают самые высокие средние пенсии

Самые высокие пенсионные выплаты в Украине получают в Киеве, Донецкой и Луганщине.

Средние размеры пенсий по областям по состоянию на 1 октября 2022 года обнародовал Пенсионный фонд Украины.

Самые высокие пенсионные выплаты у киевлян — средний размер пенсий жителей столицы составляет 6231,49 грн.

На втором месте — жители Донбасса, средний размер пенсионных выплат которых — 5749,01 грн.

Читайте также Наличие работы влияет на назначение пенсии только в одном случае: в ПФУ назвали исключение

Средняя пенсия жителей Луганской области — 5309,44 грн.

На четвертом месте по самому высокому среднему размеру пенсий по Украине оказалась Днепропетровская область, пенсионеры из которой получают в среднем 5074,88 грн в месяц.

Далее перечень областей в порядке убывания среднего размера пенсии выглядит следующим образом:

Запорожская — 4725,52 грн;

Киевская — 4676,79 грн;

Житомирская — 4596,49 грн;

Харьковская — 4585,28 грн;

Полтавская — 4445,45 грн;

Одесская — 4361,74 грн;

Николаевская — 4271,32 грн;

Черниговская — 4117,75 грн;

Сумская — 4104,07 грн;

Львовская — 4088,15 грн;

Ровенская — 4076,32 грн;

Кировоградская — 4039,83 грн;

Черкасская — 3984,89 грн;

Ивано-Франковская — 3863,11 грн;

Винницкая — 3858,26 грн;

Херсонская — 3844,49 грн;

Волынская — 3832,61 грн;

Хмельницкая — 3818,82 грн;

Черновицкая — 3655,80 грн;

Закарпатская — 3631,04 грн;

Тернопольская — 3490,32 грн.

В целом же по Украине средний размер пенсии составляет сейчас 4539,36 грн.

Справка Finance.ua:

в Пенсионном фонде назвали тех, у кого пенсия не может быть ниже 4256 гривен;

с 1 октября в результате проведенных плановых перерасчетов выросли пенсии у 2,8 млн пенсионеров, средний размер повышения — 231 грн. К пенсиям 1,2 млн пенсионеров в возрасте от 70 до 75 лет, размер которых не превышает 10 340,35 грн, установлена ежемесячная компенсационная выплата в размере до 300 грн.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Соціальна інформаційна платформа По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.