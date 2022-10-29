В Пенсионном фонде назвали области, где получают самые высокие средние пенсии — Finance.ua

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В Пенсионном фонде назвали области, где получают самые высокие средние пенсии

Личные финансы
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В Пенсионном фонде назвали области, где получают самые высокие средние пенсии
В Пенсионном фонде назвали области, где получают самые высокие средние пенсии
Самые высокие пенсионные выплаты в Украине получают в Киеве, Донецкой и Луганщине.
Средние размеры пенсий по областям по состоянию на 1 октября 2022 года обнародовал Пенсионный фонд Украины.
Самые высокие пенсионные выплаты у киевлян — средний размер пенсий жителей столицы составляет 6231,49 грн.
На втором месте — жители Донбасса, средний размер пенсионных выплат которых — 5749,01 грн.
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Средняя пенсия жителей Луганской области — 5309,44 грн.
На четвертом месте по самому высокому среднему размеру пенсий по Украине оказалась Днепропетровская область, пенсионеры из которой получают в среднем 5074,88 грн в месяц.
Далее перечень областей в порядке убывания среднего размера пенсии выглядит следующим образом:
  • Запорожская — 4725,52 грн;
  • Киевская — 4676,79 грн;
  • Житомирская — 4596,49 грн;
  • Харьковская — 4585,28 грн;
  • Полтавская — 4445,45 грн;
  • Одесская — 4361,74 грн;
  • Николаевская — 4271,32 грн;
  • Черниговская — 4117,75 грн;
  • Сумская — 4104,07 грн;
  • Львовская — 4088,15 грн;
  • Ровенская — 4076,32 грн;
  • Кировоградская — 4039,83 грн;
  • Черкасская — 3984,89 грн;
  • Ивано-Франковская — 3863,11 грн;
  • Винницкая — 3858,26 грн;
  • Херсонская — 3844,49 грн;
  • Волынская — 3832,61 грн;
  • Хмельницкая — 3818,82 грн;
  • Черновицкая — 3655,80 грн;
  • Закарпатская — 3631,04 грн;
  • Тернопольская — 3490,32 грн.
В целом же по Украине средний размер пенсии составляет сейчас 4539,36 грн.
В Пенсионном фонде назвали области, где получают самые высокие средние пенсии

Справка Finance.ua:

  • в Пенсионном фонде назвали тех, у кого пенсия не может быть ниже 4256 гривен;
  • с 1 октября в результате проведенных плановых перерасчетов выросли пенсии у 2,8 млн пенсионеров, средний размер повышения — 231 грн. К пенсиям 1,2 млн пенсионеров в возрасте от 70 до 75 лет, размер которых не превышает 10 340,35 грн, установлена ежемесячная компенсационная выплата в размере до 300 грн.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
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