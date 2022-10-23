Наличие работы влияет на назначение пенсии только в одном случае: в ПФУ назвали исключение — Finance.ua

Наличие работы влияет на назначение пенсии только в одном случае: в ПФУ назвали исключение Сегодня 19:21 — Личные финансы

Наличие работы влияет на назначение пенсии только в одном случае: в ПФУ назвали исключение

Когда человек достигает пенсионного возраста, он может обращаться в Пенсионный фонд и оформлять пенсию. Право на пенсию не зависит от того, работает ли человек на время обращения или нет. Но если гражданин оформляет пенсию по выслуге лет, он не имеет права работать по специальности, с которой он идет на заслуженный отдых, пишет Социалка.UA.

Согласно статье 7 Закона Украины «О пенсионном обеспечении», пенсия по выслуге лет назначается и выплачивается только при увольнении с работы, дающей право на такую пенсию.

Такая пенсия устанавливается отдельным категориям граждан, занятых на работах, выполнение которых приводит к потере профессиональной трудоспособности или пригодности до возраста, дающего право на пенсию по возрасту.

В случае устройства на работу на должности, дающей право на пенсию по выслуге лет, пенсионные выплаты прекращают на весь период работы на этом посту. Это происходит и если человек работает на таких должностях по достижении пенсионного возраста.

Справка Finance.ua:

за первые полгода 2022 года средняя пенсия выросла на 17% в гривне и на 10% в долларовом эквиваленте — 4437 грн, или $152 по сравнению с соответствующим периодом в прошлом году;

Верховная Рада утвердила проект госбюджета на 2023 год в первом чтении. Бюджет предусматривает фактическую заморозку социальных стандартов. Минимальная пенсия будет на уровне 2093 грн, а зарплата — 6700 грн.



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