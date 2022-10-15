Европейские пенсии для украинцев: три категории, кто может их получить — Finance.ua
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Европейские пенсии для украинцев: три категории, кто может их получить

Личные финансы
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Европейские пенсии для украинцев: три категории, кто может их получить
Европейские пенсии для украинцев: три категории, кто может их получить
Даже проживая в Украине, некоторые пенсионеры имеют право получать еще и пенсию за границей. В частности, это касается тех, кто работал в Польше. При наличии хотя бы малейшего стажа за рубежом, можно оформить социальные выплаты. Однако, конечно, не следует рассчитывать, что эти выплаты будут облачными.
В определенных условиях на польскую помощь могут претендовать три категории украинцев. Среди них:
  1. Первая категория — те, кто был рожден до 1949 года. Требуется стаж работы как в Польше, так и в Украине. Для женщин он должен быть от 20 лет, для мужчин — от 25 лет. То есть в случае, если женщина отработала в Украине 19 лет, а в Польше — всего 1 год, она уже имеет право на польские выплаты.
  2. Вторая категория — те, кто были рождены в промежутке между 1949 и 1969 годами. В этом случае пенсия зависит от того, сколько налогов работодатель и лицо заплатили.
  3. Третья категория — те, кто был рожден после 1969 года. Ситуация почти совпадает со второй категорией. Работодатели в этом случае платили налоги как в Пенсионный фонд, так и ZUS, хотя раньше выплаты шли только в одну из организаций.
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Кроме того, получающие выплаты в Польше в связи с временной защитой, но планирующие вернуться в Украину, должны сообщить об этом организации, в которой помощь оформлялась. В противном случае можно получить штраф.

Полезная информация для тех, кто сейчас в Украине или за границей

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