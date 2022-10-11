В Украине на год «заморозят» минимальную пенсию на уровне 2093 гривны — Finance.ua

В Украине на год «заморозят» минимальную пенсию на уровне 2093 гривны Сегодня 13:02 — Личные финансы

В Украине на год «заморозят» минимальную пенсию на уровне 2093 гривны

Верховная Рада утвердила проект госбюджета на 2023 год в первом чтении. Бюджет предусматривает фактическую заморозку социальных стандартов. Минимальная пенсия будет на уровне 2093 грн, а зарплата — 6700 грн.

Как пишет портал «На пенсии», об этом говорится в тексте законопроекта о бюджете на 2023 год.

Решение заморозить социальные стандарты принято из-за дефицита государственного бюджета. Полномасштабная война вызвала резкое сокращение бюджета и лишила возможности финансировать индексацию соцстандартов.

В результате:

минимальная зарплата будет на уровне 6700 грн (с 1 октября 2022 и весь 2023);

минимальная пенсия будет на уровне 2093 грн (с 1 декабря 2022 и весь 2023).

Что касается мартовской индексации пенсий, то в Министерстве социальной политики сообщили, что планируют ее сохранить. Индексация пенсий в марте производится с учетом уровня инфляции. Если эта норма будет выдержана, то украинские пенсионеры получат выплаты на 25-30% больше. Хотя все будет зависеть от бюджета страны и его наполняемости.

Конечно, рассчитывать на столь существенное повышение всем пенсионерам не стоит. Те, кто получал минимальную пенсию, особого увеличения и не заметят.

Справка Finance.ua:

по данным Опендатабот, за первые полгода 2022 года средняя пенсия выросла на 17% в гривне и на 10% в долларовом эквиваленте — 4437 грн или 152$ по сравнению с соответствующим периодом прошлого года. После изменения курса национальной валюты в июле 2022 года средняя пенсия составляет 121$;

украинцы уже начали получать повышенные с 1 октября пенсии, перерасчет получили несколько категорий пожилых людей;

Кабмин предлагает ввести обязательный накопительный уровень пенсии с 1 января следующего после окончания военного положения года.



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На пенсии По материалам:

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