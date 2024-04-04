В Пенсионном фонде напомнили, кто может получить жилищную льготу (инфографика) — Finance.ua

В Пенсионном фонде напомнили, кто может получить жилищную льготу (инфографика) Сегодня 14:00 — Личные финансы

В Пенсионном фонде напомнили, кто может получить жилищную льготу (инфографика)

Воспользоваться льготой в размере 100% скидки на оплату жилищно-коммунальных услуг, приобретение твердого и жидкого печного бытового топлива и сжиженного газа в пределах установленных норм могут пенсионеры отдельных профессий, которые работали в сельской местности и продолжают проживать там после выхода на пенсию.

Об этом сообщили в Пенсионном фонде Украины.

В то же время пенсионерам, ранее работавшим по таким профессиям, для получения льготы нужно иметь не менее трех лет соответствующего стажа работы и на момент выхода на пенсию работать на должностях, дающих право на льготу.

Об этом говорится в приказе Министерства труда и социальной политики Украины, Министерства образования и науки Украины, Министерства здравоохранения Украины, Министерства культуры и туризма Украины от 13.09.2006 г. № 341/651/619/769).

От чего зависит размер льготы

Право на льготу зависит от дохода семьи льготника.

Льгота предоставляется, если среднемесячный доход семьи за предыдущие шесть месяцев в расчете на одного человека не превышает величину дохода, дающего право на налоговую социальную льготу (в 2024 году это 4 240,0 грн).

Льгота предоставляется в течение 12 месяцев с месяца обращения, но не более чем до конца календарного года.

На членов семьи льготника указанная льгота не распространяется.

Необходимые документы

Пенсионеру, состоящему на учете в Реестре лиц, имеющих право на льготу, для назначения выплаты нужно предоставить:

заявление о предоставлении льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг, приобретение твердого топлива и сжиженного газа;

документы, подтверждающие проживание в сельской местности.

Чтобы внести данные в Реестр льготников, человек должен подать соответствующее заявление и подтверждающую справку о праве на льготу, выдаваемую отделом образования, здравоохранения, культуры (культуры и туризма), райгосадминистрацией или администрацией учреждения (заведения), где человек работал, сельским или поселковым советом на основании записей в трудовой книжке.

Как обратиться

Подать заявление и необходимые документы в Фонд можно одним из способов:

лично — через сервисные центры Пенсионного фонда Украины, уполномоченных должностных лиц исполнительного органа сельского, поселкового, городского совета соответствующих территориальных общин, центры предоставления административных услуг;

почтой — в адрес органа Фонда;

онлайн — через вебпортал электронных услуг Пенсионного фонда Украины, мобильное приложение Пенсионный фонд или через портал «Дія».

Справка Finance.ua:

В Пенсионном фонде объяснили украинцам, почему в апреле размер субсидии уменьшится. Так, согласно положениям постановления Кабинета Министров Украины от 21 октября 1995 года, жилищная субсидия на оплату жилищно-коммунальных услуг, расходов на управление многоквартирным домом назначается с месяца обращения за его назначением до даты окончания отопительного сезона. Это значит, что в апреле субсидия, которая будет выплачиваться в мае, рассчитана на все полученные услуги, в том числе за 15 дней на отопительные услуги.

Напомним, согласно законодательству, жилищная субсидия не назначается (в том числе на следующий период), если в составе домохозяйства есть лица, достигшие 18-летнего возраста по состоянию на начало периода, за который учитываются доходы для назначения жилищной субсидии. Речь идет о случаях, когда в этом периоде эти лица были за границей. Однако важно заметить, что речь идет о выезде более чем на 60 дней.

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