В паспортных сервисах Польши для украинцев вводятся новые правила регистрации
Что изменилось
- Так, с 1 июня 2026 года ГП «Документ» сделало обязательной авторизацию с помощью «Дія.Підпис» для записи в электронную очередь в Польше.
- Следующим этапом борьбы с искусственным дефицитом мест стала отмена «живой очереди» в подразделениях Вроцлава и Варшавы с 16 июня.
- А теперь прием граждан в этих городах осуществляется исключительно по предварительной записи в электронную очередь, работу которой теперь будет дополнительно защищать BankID.
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