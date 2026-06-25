В паспортных сервисах Польши для украинцев вводятся новые правила регистрации Сегодня 05:21 — Мир

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Государственное предприятие «Документ» вводит для посетителей в Польше уже третье важное изменение за июнь 2026 года. Новое решение должно обеспечить прозрачный и максимально комфортный доступ граждан к оформлению документов.

Об этом пишет yavp.pl.

Что изменилось

С 22 июня 2026 г. в центрах «Паспортный сервис» стартует тестовый режим подтверждения лица с помощью системы BankID Национального банка Украины.

Проверка будет осуществляться непосредственно при бронировании места в электронной очереди.

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Отметим, что этот шаг стал продолжением ряда мер, предпринятых в июне.

Так, с 1 июня 2026 года ГП «Документ» сделало обязательной авторизацию с помощью «Дія.Підпис» для записи в электронную очередь в Польше.

Следующим этапом борьбы с искусственным дефицитом мест стала отмена «живой очереди» в подразделениях Вроцлава и Варшавы с 16 июня.

А теперь прием граждан в этих городах осуществляется исключительно по предварительной записи в электронную очередь, работу которой теперь будет дополнительно защищать BankID.

Ранее мы сообщали , что в связи с изменениями в польское законодательство некоторым гражданам Украины, имеющим временную защиту в Польше, необходимо обновить данные в реестре PESEL UKR. Требование подтвердить лицо до 31 августа 2026 г. касается не всех граждан Украины со статусом UKR.

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