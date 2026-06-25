0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

В паспортных сервисах Польши для украинцев вводятся новые правила регистрации

Мир
1
Флаг Польши
Флаг Польши
Государственное предприятие «Документ» вводит для посетителей в Польше уже третье важное изменение за июнь 2026 года. Новое решение должно обеспечить прозрачный и максимально комфортный доступ граждан к оформлению документов.
Об этом пишет yavp.pl.

Что изменилось

С 22 июня 2026 г. в центрах «Паспортный сервис» стартует тестовый режим подтверждения лица с помощью системы BankID Национального банка Украины.
Проверка будет осуществляться непосредственно при бронировании места в электронной очереди.
Читайте также
Отметим, что этот шаг стал продолжением ряда мер, предпринятых в июне.
  • Так, с 1 июня 2026 года ГП «Документ» сделало обязательной авторизацию с помощью «Дія.Підпис» для записи в электронную очередь в Польше.
  • Следующим этапом борьбы с искусственным дефицитом мест стала отмена «живой очереди» в подразделениях Вроцлава и Варшавы с 16 июня.
  • А теперь прием граждан в этих городах осуществляется исключительно по предварительной записи в электронную очередь, работу которой теперь будет дополнительно защищать BankID.
Ранее мы сообщали, что в связи с изменениями в польское законодательство некоторым гражданам Украины, имеющим временную защиту в Польше, необходимо обновить данные в реестре PESEL UKR. Требование подтвердить лицо до 31 августа 2026 г. касается не всех граждан Украины со статусом UKR.
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
ПольшаУкраинцы в Польше
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems