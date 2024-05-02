В парламенте рассказали, как планируют решать проблему хрущевок в Украине — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

В парламенте рассказали, как планируют решать проблему хрущевок в Украине

Недвижимость
13
В парламенте рассказали, как планируют решать проблему хрущевок в Украине
В парламенте рассказали, как планируют решать проблему хрущевок в Украине
В Верховной Раде изучают возможность применения европейского опыта решения проблемы устаревшего жилищного фонда — в частности, малометражных «хрущевок».
Об этом сообщила председатель Комитета ВР по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства, глава партии «Слуга Народа» Елена Шуляк.
Среди популярных в ЕС методов:
  • надстройка дополнительных этажей;
  • перестройка квартир ради увеличения их площади;
  • застройка площади между домами;
  • снос целых районов для нового строительства на их месте.
«Все это может стать продолжением новой — ориентированной на опыт ЕС, жилищной политики, которую в Украине разрабатывают для получения 50 млрд евро в рамках программы Ukraine Facility», — заявила Шуляк.
Читайте также
По ее словам, в Украине процессы, связанные с реконструкцией устаревшего жилья, до сих пор регулирует Закон «О комплексной реконструкции кварталов (микрорайонов) устаревшего жилищного фонда», принятый в 2006 году.
«Он абсолютно неэффективен, во-первых, из-за того, что предполагает согласие на переселение всех жильцов дома, во-вторых, из-за нехватки государственного финансирования», — пояснила депутат и добавила, что Украине следует разрабатывать свой вариант решения проблемы устаревшего жилья, в то же время принимая во внимание опыт ЕС.

Программа ликвидации в ЕС

Глава профильного комитета ВР также сообщила, что в странах ЕС программа ликвидации зданий с неудовлетворительными условиями проживания предусматривает ряд субсидий домовладельцу на снос и реконструкцию изношенного жилья, а сама реконструкция осуществляется преимущественно без выселения или отселения жильцов с максимально возможным соблюдением нормальных бытовых условий.
Важным пунктом, который следует учитывать, отметила Шуляк, является то, что в ЕС наряду с реновацией жилья действует так называемый редевелопмент.
Читайте также
«Если реновация означает принудительный снос зданий независимо от их технического состояния, извлечение из-под земли инженерных сетей и выемку фундаментов, то редевелопмент означает изменение функционального назначения территорий с целью их эффективного использования. По сути, редевелопмент — это процесс вторичного, комплексного развития территории — ее „возрождение“», — рассказала парламентарий.

Что предлагают сделать в Украине

В Украине, по мнению главы Комитета градостроительства, возможным сценарием решения проблемы устаревшего жилья могут быть надстройки дополнительных этажей и мансард, реконструкция дома без отселения жильцов и энергосбережение за счет модернизации инженерного оборудования.
Читайте также
«Также речь может идти об изменении архитектурно-планировочной и объемно-пространственной организации квартир в здании и заполнении разрывов между зданиями новым домом», — подытожила Шуляк.

Справка Finance.ua:

  • в 2023 году в Украине работали над разработкой нового закона об основах жилищной политики, который имел целью решение проблемы многолетних очередей на получение жилья от государства;
  • среди основных принципов закона — обеспечение жильем только незащищенных слоев населения, то есть тех, кто не может приобрести его сам, и отказ от практики приватизации жилья, полученного от государства, в частности, служебного.
Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.