В парламенте рассказали, как планируют решать проблему хрущевок в Украине — Finance.ua

В парламенте рассказали, как планируют решать проблему хрущевок в Украине Сегодня 18:30 — Недвижимость

В парламенте рассказали, как планируют решать проблему хрущевок в Украине

В Верховной Раде изучают возможность применения европейского опыта решения проблемы устаревшего жилищного фонда — в частности, малометражных «хрущевок».

Об этом сообщила председатель Комитета ВР по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства, глава партии «Слуга Народа» Елена Шуляк.

Среди популярных в ЕС методов:

надстройка дополнительных этажей;

перестройка квартир ради увеличения их площади;

застройка площади между домами;

снос целых районов для нового строительства на их месте.

«Все это может стать продолжением новой — ориентированной на опыт ЕС, жилищной политики, которую в Украине разрабатывают для получения 50 млрд евро в рамках программы Ukraine Facility», — заявила Шуляк.

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По ее словам, в Украине процессы, связанные с реконструкцией устаревшего жилья, до сих пор регулирует Закон «О комплексной реконструкции кварталов (микрорайонов) устаревшего жилищного фонда», принятый в 2006 году.

«Он абсолютно неэффективен, во-первых, из-за того, что предполагает согласие на переселение всех жильцов дома, во-вторых, из-за нехватки государственного финансирования», — пояснила депутат и добавила, что Украине следует разрабатывать свой вариант решения проблемы устаревшего жилья, в то же время принимая во внимание опыт ЕС.

Программа ликвидации в ЕС

Глава профильного комитета ВР также сообщила, что в странах ЕС программа ликвидации зданий с неудовлетворительными условиями проживания предусматривает ряд субсидий домовладельцу на снос и реконструкцию изношенного жилья, а сама реконструкция осуществляется преимущественно без выселения или отселения жильцов с максимально возможным соблюдением нормальных бытовых условий.

Важным пунктом, который следует учитывать, отметила Шуляк, является то, что в ЕС наряду с реновацией жилья действует так называемый редевелопмент.

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«Если реновация означает принудительный снос зданий независимо от их технического состояния, извлечение из-под земли инженерных сетей и выемку фундаментов, то редевелопмент означает изменение функционального назначения территорий с целью их эффективного использования. По сути, редевелопмент — это процесс вторичного, комплексного развития территории — ее „возрождение“», — рассказала парламентарий.

Что предлагают сделать в Украине

В Украине, по мнению главы Комитета градостроительства, возможным сценарием решения проблемы устаревшего жилья могут быть надстройки дополнительных этажей и мансард, реконструкция дома без отселения жильцов и энергосбережение за счет модернизации инженерного оборудования.

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«Также речь может идти об изменении архитектурно-планировочной и объемно-пространственной организации квартир в здании и заполнении разрывов между зданиями новым домом», — подытожила Шуляк.

Справка Finance.ua:

в 2023 году в Украине работали над разработкой нового закона об основах жилищной политики, который имел целью решение проблемы многолетних очередей на получение жилья от государства;

среди основных принципов закона — обеспечение жильем только незащищенных слоев населения, то есть тех, кто не может приобрести его сам, и отказ от практики приватизации жилья, полученного от государства, в частности, служебного.



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