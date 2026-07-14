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В парке «Синевир» запретили джипинг и установили фотоловушки

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В парке установили дополнительные ловушки и средства скрытой фото- и видеофиксации.
В парке установили дополнительные ловушки и средства скрытой фото- и видеофиксации.
В национальном природном парке «Синевир» объявили о строгом запрете на передвижение по территории на джипах, квадроциклах, кроссовых мотоциклах и других внедорожных транспортных средствах. Для обнаружения нарушителей в парке установили дополнительную сеть фотоловушек и средств скрытой фото- и видеофиксации. Собранные материалы будут передаваться правоохранительным органам.
Об этом сообщила администрация НПП «Синевир».

Причины запрета

В администрации отметили, что в последнее время экосистема парка и покой местных жителей испытывают негативное влияние из-за неконтролируемого использования внедорожной техники на территории природоохранной зоны.
По информации учреждения, передвижение внедорожников может приводить к повреждению почвенного покрова, усилению эрозионных процессов и негативно влиять на растительный и животный мир парка.
Также в администрации подчеркнули, что шум двигателей может беспокоить диких животных, особенно в период размножения и выращивания потомства, а утечки горюче-смазочных материалов вредны для почв и водоемов.
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Кроме ущерба заповедной природе, экстремалы часто игнорируют границы частных владений. Отдельным и очень болезненным вопросом стали заезды на сельскохозяйственные земельные участки, которые тяжелым трудом обрабатываются жителями Тереблянской долины.
«Уничтожение посевов, сенокосов и пастбищ ради нескольких минут адреналина — это прямое неуважение к местному населению и грубое нарушение права частной собственности. Администрация парка уверяет, что будет защищать не только леса, но и интересы горцев», — подчеркивают НПП «Синевир».

На территории установили дополнительные фотоловушки

Для усиления контроля соблюдения природоохранного законодательства в парке установили дополнительные фотоловушки и средства скрытой фото- и видеофиксации. Они расположены вдоль нелегальных маршрутов для джипинга, на лесных дорогах и тропах, а также на подъездах к земельным участкам жителей Тереблянской долины.
В случае фиксации нарушений собранные материалы будут передавать правоохранителям для привлечения виновных к ответственности.
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В администрации парка отметили, что нарушители могут быть привлечены к административной ответственности, а в случае нанесения значительного ущерба — и к уголовной.
В то же время в НПП «Синевир» отметили, что на территории парка продолжают поддерживать пеший туризм, экологические маршруты и велотуризм.
Напомним, ранее Finance.ua рассказывал, что в природоохранных территориях Карпатского региона запустили систему электронного билета. Новый онлайн-сервис позволяет заранее приобрести билет на посещение, а администрациям учреждений вести прозрачный учет посетителей и эффективнее управлять рекреационной нагрузкой.
По материалам:
Finance.ua
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