Ограничения для внедорожников в Карпатах: что предлагают (штрафы)

В Украине предлагают ужесточить запрет на использование внедорожников, квадроциклов, багги и эндуро-мотоциклов в заповедных зонах Карпат.
О чем идет речь
Речь идет о движении частного транспорта повышенной проходимости вне дорог общего пользования на территориях природно-заповедного фонда, пишет gsminfo.
Такую петицию № 41/010204−26эп зарегистрировали на сайте Кабинета Министров. Ее авторы призывают полностью запретить подобные поездки в заповедных зонах Карпатского региона, а также усилить контроль и ответственность за нарушение. Об этом сообщила Судебно-юридическая газета.
Что уже действует сейчас
Важно, что речь идет не об совершенно новом запрете. Вступивший в силу 1 февраля 2025 года закон № 4188-IX уже запрещает проезд механических транспортных средств в пределах территорий и объектов природно-заповедного фонда, кроме дорог общего пользования, улиц и дорог населенных пунктов и автомобильных дорог на частных территориях.
Исключения предусмотрены для служебного транспорта природоохранных учреждений, экологического контроля, стражей порядка, спасателей, медиков, военных, операторов противоминной деятельности и работников, обслуживающих инфраструктуру в пределах таких территорий. Также отдельные исключения для землепользователей, землевладельцев и людей, проживающих в определенных хозяйственных зонах.
В Минокружсреды ранее объясняли, что катание на квадроциклах по естественной территории нацпарка — незаконно, а сам запрет нужен из-за вреда почвам, растительности и диким животным.
Что предлагают изменить
Авторы петиции хотят ужесточить контроль в Карпатах. Среди предложений — установка шлагбаумов и фотоловушек на въездах в заповедные зоны, регулярные рейды вместе с полицией, более высокие штрафы и конфискация транспорта в случае повторных или злостных нарушений.
Также предлагают четко определить исключения: движение спецтехники должно быть разрешено только для работников лесного хозяйства, спасателей ГСЧС, военных, пограничников и местных жителей, ведущих хозяйственную деятельность по специальным пропускам.
Инициаторы объясняют это тем, что неконтролируемый джиппинг разрушает горные экосистемы. Колеса тяжелой техники повреждают травяной покров горных долин, оставляют глубокие пути, ускоряют эрозию почв и могут превращать туристические маршруты в болото. Отдельно упоминается вред для редких растений, сред обитания животных и шумовая нагрузка на дикую фауну.
Какие штрафы
В настоящее время ответственность за нарушение правил охраны и использования территорий природно-заповедного фонда предусмотрена статьей 91 КУоАП.
Для граждан штраф составляет от 9 до 24 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан , то есть от 153 до 408 грн.
Для должностных лиц — от 15 до 30 минимумов, то есть от 255 до 510 грн. Также возможна конфискация орудий и средств совершения правонарушения.
Отдельно в Верховной Раде уже есть законопроект № 11309 об усилении ответственности за нарушение правил охраны природно-заповедного фонда. Его приняли за основу, и сейчас документ готовится ко второму чтению.
Если правила ужесточат, джипинг в Карпатах может стать не просто формально запрещенным, а реально рискованным для организаторов и участников таких поездок с более высокими штрафами, контролем на въездах и возможностью конфискации транспорта.