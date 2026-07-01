Ограничения для внедорожников в Карпатах: что предлагают (штрафы) Сегодня 07:44 — Казна и Политика

Ограничения для внедорожников в Карпатах: что предлагают (штрафы)

В Украине предлагают ужесточить запрет на использование внедорожников, квадроциклов, багги и эндуро-мотоциклов в заповедных зонах Карпат.

О чем идет речь

Речь идет о движении частного транспорта повышенной проходимости вне дорог общего пользования на территориях природно-заповедного фонда, пишет gsminfo.

Такую петицию № 41/010204−26эп зарегистрировали на сайте Кабинета Министров. Ее авторы призывают полностью запретить подобные поездки в заповедных зонах Карпатского региона, а также усилить контроль и ответственность за нарушение. Об этом сообщила Судебно-юридическая газета.

Что уже действует сейчас

Важно, что речь идет не об совершенно новом запрете. Вступивший в силу 1 февраля 2025 года закон № 4188-IX уже запрещает проезд механических транспортных средств в пределах территорий и объектов природно-заповедного фонда, кроме дорог общего пользования, улиц и дорог населенных пунктов и автомобильных дорог на частных территориях.

Исключения предусмотрены для служебного транспорта природоохранных учреждений, экологического контроля, стражей порядка, спасателей, медиков, военных, операторов противоминной деятельности и работников, обслуживающих инфраструктуру в пределах таких территорий. Также отдельные исключения для землепользователей, землевладельцев и людей, проживающих в определенных хозяйственных зонах.

В Минокружсреды ранее объясняли, что катание на квадроциклах по естественной территории нацпарка — незаконно, а сам запрет нужен из-за вреда почвам, растительности и диким животным.

Что предлагают изменить

Авторы петиции хотят ужесточить контроль в Карпатах. Среди предложений — установка шлагбаумов и фотоловушек на въездах в заповедные зоны, регулярные рейды вместе с полицией, более высокие штрафы и конфискация транспорта в случае повторных или злостных нарушений.

Также предлагают четко определить исключения: движение спецтехники должно быть разрешено только для работников лесного хозяйства, спасателей ГСЧС, военных, пограничников и местных жителей, ведущих хозяйственную деятельность по специальным пропускам.

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Инициаторы объясняют это тем, что неконтролируемый джиппинг разрушает горные экосистемы. Колеса тяжелой техники повреждают травяной покров горных долин, оставляют глубокие пути, ускоряют эрозию почв и могут превращать туристические маршруты в болото. Отдельно упоминается вред для редких растений, сред обитания животных и шумовая нагрузка на дикую фауну.

Какие штрафы

В настоящее время ответственность за нарушение правил охраны и использования территорий природно-заповедного фонда предусмотрена статьей 91 КУоАП.

Для граждан штраф составляет от 9 до 24 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан , то есть от 153 до 408 грн.

Для должностных лиц — от 15 до 30 минимумов, то есть от 255 до 510 грн. Также возможна конфискация орудий и средств совершения правонарушения.

Отдельно в Верховной Раде уже есть законопроект № 11309 об усилении ответственности за нарушение правил охраны природно-заповедного фонда. Его приняли за основу, и сейчас документ готовится ко второму чтению.

Если правила ужесточат, джипинг в Карпатах может стать не просто формально запрещенным, а реально рискованным для организаторов и участников таких поездок с более высокими штрафами, контролем на въездах и возможностью конфискации транспорта.

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