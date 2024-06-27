В ОП рассказали об обязанностях военной полиции — Finance.ua

В ОП рассказали об обязанностях военной полиции Сегодня 14:30 — Казна и Политика

В ОП рассказали об обязанностях военной полиции

Создание военной полиции с четкими обязательствами критически важно для обеспечения правопорядка в ВСУ.

Об этом заявил Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в интервью Новости.LIVE.

«У нас большие Вооруженные силы, там есть преступления, и с этим надо работать. Это не плохо и не хорошо — это объективная реальность. Следовательно, должен быть орган, который будет иметь четкие полномочия работы именно с этой социальной категорией», — сказал Подоляк.

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Он отметил, что есть много людей в Украине, желающих жить в анархии.

«Людям кажется, что тогда можно делать все, что тебе нравится. А жизнь в обществе — это как раз жить с определенными ограничениями, учитывающими интересы разных социальных групп. Поэтому ни анархия, ни крайние формы либерализма и коллективизма не допустимы. Нужно находиться где-то посередине. То есть сдерживать свои желания из-за определенных правил, которые гарантируют всем равные условия существования. Нет Богом избранных людей», — сказал он.

Подоляк предположил, что на этапе формирования органа могут возникать ошибки.

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«Например, посмотрите, как сейчас работают СБУ или разведка. Это совсем разные службы, если сравнивать их работу до войны и их деятельность сейчас. Все институты постепенно становятся гораздо более профессиональными и прозрачными. То же будет с военной полицией», — пояснил советник.

Что будет делать военная полиция:

осуществлять поддержку правопорядка среди военнослужащих в воинских частях, на военных объектах, в военных городках, в общественных местах, военнообязанных и резервистов во время прохождения ими сборов, а также среди личного состава национального контингента, направленного Украиной для участия в международных операциях по поддержанию мира и безопасности;

патрулировать гарнизоны, прилегающие к ним населенные пункты, территории военных городков и военных объектов, места дислокации воинских частей и прилегающие к ним территории, а также общественные места;

разыскивать и задерживать военнослужащих в случаях, определенных законом, а также осуществлять розыск пропавших без вести военнослужащих;

разыскивать украденное или утраченное огнестрельное оружие, боевые припасы к нему и взрывчатые вещества, состоящие на учете в воинских частях МОУ, ВСУ и Государственной специальной службы транспорта;

осуществлять охрану госимущества от противоправных посягательств в МОУ, ВСУ и Государственной специальной службе транспорта;

осуществлять контроль за соблюдением участниками дорожного движения Правил дорожного движения при использовании военных транспортных средств;

регулировать дорожное движение на улично-дорожной сети при прохождении колонн военных транспортных средств, сопровождать эти колонны и транспортные средства специального назначения;

останавливать военные транспортные средства и проверять документы в случае нарушений водителями ПДД;

осуществлять защиту жизни, здоровья, прав и законных интересов военнослужащих и членов их семей;

проводить служебные расследования и служебные проверки в соответствии с требованиями Закона, а также при наличии оснований направлять представление об устранении нарушений закона, причин и условий, способствовавших им.

Кроме того, оперативные подразделения военной полиции будут осуществлять оперативно-розыскную деятельность, а также проводить следственные действия.

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