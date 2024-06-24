Глава МВД рассказал, сколько зарабатывают полицейские и нацгвардейцы в Украине — Finance.ua

Глава МВД рассказал, сколько зарабатывают полицейские и нацгвардейцы в Украине
Бойцы Национальной гвардии в начале службы получают заработную плату в размере 21 тысячи гривен. В то время как базовая зарплата полицейских на старте меньше.
Об этом сообщил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко в интервью «Радио Свобода».
Минимальная зарплата для новобранца Национальной гвардии составляет 21 тысячу гривен. Впоследствии она растет в зависимости от зоны службы.
«Они получают поначалу 21 тысячу, но находятся полностью на содержании Национальной гвардии. Это питание, проживание. Они больше ни за что не платят», — сказал министр МВД.
Он добавил, что после отправки в зону боевых действий зарплата растет в зависимости от местонахождения и может составлять 30, 50 или даже 100 тысяч гривен.
Клименко также рассказал о зарплатах и доплатах полицейских во время военного положения. Базовая зарплата полицейского составляет 17 тысяч гривен, равно как и у спасателей. Кроме того, они получают доплаты в зависимости от зоны службы.
«Например, плюс 30 тысяч — это в Харьковской или Донецкой областях. Если это, например, Киевская область, плюс 10 тысяч доплата может быть. То есть где-то зарплата в районе 25−28 тысяч минимальная, которая есть у полицейских», — пояснил министр.
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