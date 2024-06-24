Глава МВД рассказал, сколько зарабатывают полицейские и нацгвардейцы в Украине — Finance.ua

Глава МВД рассказал, сколько зарабатывают полицейские и нацгвардейцы в Украине Сегодня 08:30 — Личные финансы

Глава МВД рассказал, сколько зарабатывают полицейские и нацгвардейцы в Украине

Бойцы Национальной гвардии в начале службы получают заработную плату в размере 21 тысячи гривен. В то время как базовая зарплата полицейских на старте меньше.

Об этом сообщил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко в интервью «Радио Свобода».

Минимальная зарплата для новобранца Национальной гвардии составляет 21 тысячу гривен. Впоследствии она растет в зависимости от зоны службы.

Читайте также Минобороны утвердило порядок доплат в 70 тысяч грн для военных за 30 дней на фронте

«Они получают поначалу 21 тысячу, но находятся полностью на содержании Национальной гвардии. Это питание, проживание. Они больше ни за что не платят», — сказал министр МВД.

Он добавил, что после отправки в зону боевых действий зарплата растет в зависимости от местонахождения и может составлять 30, 50 или даже 100 тысяч гривен.

Клименко также рассказал о зарплатах и ​​доплатах полицейских во время военного положения. Базовая зарплата полицейского составляет 17 тысяч гривен, равно как и у спасателей. Кроме того, они получают доплаты в зависимости от зоны службы.

«Например, плюс 30 тысяч — это в Харьковской или Донецкой областях. Если это, например, Киевская область, плюс 10 тысяч доплата может быть. То есть где-то зарплата в районе 25−28 тысяч минимальная, которая есть у полицейских», — пояснил министр.

Кстати, если вас интересует быстрый заем до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.