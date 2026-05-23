В ООН спрогнозировали, сколько украинских беженцев останется в ЕС в случае «хрупкого мира» Сегодня 18:16

Количество украинцев в ЕС будет зависеть от развития войны и политических решений

В случае достижения в 2026 году «хрупкого мира с уступками» между Украиной и россией более половины находящихся в Европе украинских беженцев могут остаться там по меньшей мере до конца 2029 года.

Об этом говорится в результатах исследования Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН).

Какие сценарии рассматривали в ООН

Сценарий 1 — достижение «хрупкого мира с уступками». Он предусматривает прекращение боевых действий до конца 2026 года, однако россия сохранит фактический контроль над временно оккупированными территориями Украины.

Читайте также Евросоюз определился, что делать с украинскими беженцами в следующем году

Также в рамках этого сценария прогнозируется сохранение среднего или высокого уровня инвестиций на подконтрольных Украине территориях.

Статус временной защиты украинских беженцев в странах ЕС может завершиться в марте 2027 года.

При таких условиях в Европе до конца 2029 года могут остаться около 2,9 млн украинских беженцев — это 56% от их нынешнего количества.

Сценарий 2 — продолжающаяся война или «статус-кво». Если российская агрессия продолжится, в Европе к концу 2029 года будет находиться 5,16 млн беженцев из Украины (99% от их текущего количества).

Читайте также Канада изменила правила пребывания беженцев из Украины

Сценарий 3 — победа Украины и возвращение оккупированных территорий до конца года. При таком развитии событий количество украинских беженцев в Европе может сократиться до 32% нынешнего показателя.

«Эти сценарии не прогностические. Скорее, они обеспечивают структурированный, методологически обоснованный способ исследования того, как принятие решений и поведение беженцев могут измениться в ответ на различные возможные будущие события, на основе ряда данных», — уточнили авторы исследования.

Ранее Finance.ua писал , что Украина хочет получить от Европейского Союза данные об украинцах, которые находятся под временной защитой в странах ЕС, в частности, относительно уязвимых категорий населения, для дальнейшего планирования политики возвращения и подготовки общин.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.