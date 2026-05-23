0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

В ООН спрогнозировали, сколько украинских беженцев останется в ЕС в случае «хрупкого мира»

20
Количество украинцев в ЕС будет зависеть от развития войны и политических решений
Количество украинцев в ЕС будет зависеть от развития войны и политических решений
В случае достижения в 2026 году «хрупкого мира с уступками» между Украиной и россией более половины находящихся в Европе украинских беженцев могут остаться там по меньшей мере до конца 2029 года.
Об этом говорится в результатах исследования Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН).

Какие сценарии рассматривали в ООН

Сценарий 1 — достижение «хрупкого мира с уступками». Он предусматривает прекращение боевых действий до конца 2026 года, однако россия сохранит фактический контроль над временно оккупированными территориями Украины.
Читайте также
Также в рамках этого сценария прогнозируется сохранение среднего или высокого уровня инвестиций на подконтрольных Украине территориях.
Статус временной защиты украинских беженцев в странах ЕС может завершиться в марте 2027 года.
При таких условиях в Европе до конца 2029 года могут остаться около 2,9 млн украинских беженцев — это 56% от их нынешнего количества.
Сценарий 2 — продолжающаяся война или «статус-кво». Если российская агрессия продолжится, в Европе к концу 2029 года будет находиться 5,16 млн беженцев из Украины (99% от их текущего количества).
Читайте также
Сценарий 3 — победа Украины и возвращение оккупированных территорий до конца года. При таком развитии событий количество украинских беженцев в Европе может сократиться до 32% нынешнего показателя.
«Эти сценарии не прогностические. Скорее, они обеспечивают структурированный, методологически обоснованный способ исследования того, как принятие решений и поведение беженцев могут измениться в ответ на различные возможные будущие события, на основе ряда данных», — уточнили авторы исследования.
Ранее Finance.ua писал, что Украина хочет получить от Европейского Союза данные об украинцах, которые находятся под временной защитой в странах ЕС, в частности, относительно уязвимых категорий населения, для дальнейшего планирования политики возвращения и подготовки общин.
По материалам:
Finance.ua
Мигранты
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems