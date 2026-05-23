В ООН спрогнозировали, сколько украинских беженцев останется в ЕС в случае «хрупкого мира»
В случае достижения в 2026 году «хрупкого мира с уступками» между Украиной и россией более половины находящихся в Европе украинских беженцев могут остаться там по меньшей мере до конца 2029 года.
Об этом говорится в результатах исследования Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН).
Какие сценарии рассматривали в ООН
Сценарий 1 — достижение «хрупкого мира с уступками». Он предусматривает прекращение боевых действий до конца 2026 года, однако россия сохранит фактический контроль над временно оккупированными территориями Украины.
Сценарий 3 — победа Украины и возвращение оккупированных территорий до конца года. При таком развитии событий количество украинских беженцев в Европе может сократиться до 32% нынешнего показателя.
«Эти сценарии не прогностические. Скорее, они обеспечивают структурированный, методологически обоснованный способ исследования того, как принятие решений и поведение беженцев могут измениться в ответ на различные возможные будущие события, на основе ряда данных», — уточнили авторы исследования.
