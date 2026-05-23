Названы регионы Украины, где больше всего покупают электромобили Сегодня 19:08 — Технологии&Авто

Регионы-лидеры по регистрациям электромобилей и их бестселлеры, Фото: magnific

В апреле украинцы приобрели 3007 электромобилей. Активнее всего авто на электротяге покупали в западных и центральных регионах страны.

Об этом сообщили в «Укравтопроме».

Где зарегистрировали больше всего электрокаров

Лидером по количеству регистраций стала Львовская область, где поставили на учет 416 электрокаров. При этом 92% из них были использованы.

В пятерку регионов-лидеров по регистрациям электромобилей также вошли:

г. Киев — 318 авто (55% подержанные);

Киевская область — 225 авто (72% подержанные);

Днепропетровская область — 213 авто (76% подержанные);

Ровенская область — 203 авто (86% подержанные).

Какие новые электромобили выбирали чаще всего

Среди новых моделей наибольшим спросом пользуются автомобили китайского бренда BYD.

В частности, в Киеве и Днепропетровской области украинцы выбирали BYD Leopard 3.

Во Львовской и Киевской областях самым популярным оказался BYD Sea Lion 06, а в Ровенской — BYD E2.

Лидеры среди подержанных электрокаров

В сегменте ввезенных из-за границы подержанных электромобилей украинцы чаще всего выбирали модели Tesla.

Tesla Model Y стала самой популярной во Львовской, Киевской и Днепропетровской областях, в то время как в столице первенство получила Tesla Model 3.

В Ровенской области наибольший спрос зафиксировали на Nissan Leaf.

Ранее Finance.ua писал , что в Украине появилась петиция с призывом ввести для электромобилей систему налогообложения в зависимости от фактического пробега транспортного средства вместо фиксированного налога для всех владельцев электрокаров.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.