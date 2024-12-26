В ООН сообщили, какое количество украинцев будет нуждаться в гуманитарной помощи в следующем году — Finance.ua

В ООН сообщили, какое количество украинцев будет нуждаться в гуманитарной помощи в следующем году Сегодня 17:06

В ООН сообщили, какое количество украинцев будет нуждаться в гуманитарной помощи в следующем году

По оценкам ООН, в случае продолжения российской захватнической войны против Украины, в следующем году понадобится гуманитарная помощь не менее 12,7 млн ​​украинцев.

Об этом заявил в среду в ходе онлайн-включения в штаб-квартире ООН Гуманитарный координатор ООН в Украине Матиас Шмале.

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«Основное бремя войны в Украине несут наиболее уязвимые слои населения, и мы считаем, что в следующем году из-за продолжения войны в помощи будут нуждаться 12,7 млн ​​человек (в Украине. — Ред.)», — отметил представитель ООН.

Сколько средств закладывают на помощь

Гуманитарный координатор ООН в Украине отметил, что сейчас идет подготовка обращения о выделении $2,2 миллиарда на гуманитарную работу и дальнейшие усилия по раннему восстановлению, обеспечению образования и работе служб экстренного реагирования.

Он также отметил, что гуманитарные организации сейчас внедряют так называемый «зимний план» реагирования на чрезвычайные потребности людей в Украине в холодные месяцы.

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План предусматривает передачу твердого топлива, финансовой помощи, обеспечение бесперебойной работы систем водоснабжения.

Чтобы реализовать это в полной мере до марта 2025 года, по его словам, нужно около 500 миллионов долларов.

В то же время представитель ООН заявил, что война в Украине не должна быть привычным для всех явлением.

«Оружие должно замолчать, и должен быть установлен мир, предусматривающий правосудие и ответственность с полным уважением Устава ООН и территориальной целостности Украины», — подчеркнул Шмале.

Укрінформ По материалам:

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