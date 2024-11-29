В 2024 году 51% населения мира будет охвачено связью 5G — данные ООН — Finance.ua
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В 2024 году 51% населения мира будет охвачено связью 5G — данные ООН

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В 2024 году 51% населения мира будет охвачено связью 5G — данные ООН
В 2024 году 51% населения мира будет охвачено связью 5G — данные ООН
В 2024 году к интернету подсоединят 5,5 млрд жителей планеты.
Об этом 27 ноября проинформировала новостная служба ООН со ссылкой на отчет Международного союза электросвязи (МСЭ).
«В 2024 году к интернету подсоединят 5,5 млрд человек, что на 227 млн ​​человек больше, чем в 2023 году, согласно пересмотренным оценкам. В то же время в странах с низким уровнем дохода не все имеют возможность пользоваться всемирной паутиной», — говорится в сообщении.
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Генеральный секретарь МСЭ Дорин Богдан-Мартин заявила о «двух цифровых реальностях в странах с высоким и низким уровнем дохода».
«Самые уязвимые слои населения не имеют доступа к информации, образованию и возможностям трудоустройства», — подчеркнула она.
По оценкам организации, в странах с высоким уровнем дохода интернетом пользуется 93% населения, с низким уровнем дохода — всего 27%.
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«Проблемы остаются в наименее развитых странах, где […] только 35% населения имеют доступ к интернету, и в развивающихся странах и не имеющих выхода к морю, где только 39% подключены к сети. В общем, по оценкам, в 2024 году 2,6 млрд человек не будут иметь доступа к интернету, что составит 32% населения мира», — написали в ООН.
В гендерном плане интернетом больше пользуются мужчины — 70%, у женщин этот показатель составляет 65%.
«В 2024 году 51% населения мира будет охвачено связью 5G, в то же время между странами с высоким и низким уровнем дохода имеются значительные отличия: 84% и 4% соответственно имеют доступ к 5G», — отметили в ООН.
По материалам:
Гордон
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